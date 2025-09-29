29 сентября 2025

Кухарук сделал заявление в День воссоединения с новыми регионами

Кухарук поздравил новые регионе с Днем воссоединения с Россией
Руслан Кухарук поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией
Руслан Кухарук поздравил жителей новых регионов с Днем воссоединения с Россией

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей Донецкой и Луганской Народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Днем воссоединения с Россией. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«День воссоединения Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией — дата, ставшая символом единства народа и восстановления исторической справедливости. Желаю жителям [новых регионов] крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде на благо нашей Родины — России!», — написал Кухарук.

Губернатор отметил, что Югра, как регион-шеф Макеевки (ДНР) помогает городу восстанавливаться и возвращаться к мирной жизни. Строители из ХМАО восстанавливают жилые дома, возводят спортивные, социальные и культурные объекты.

