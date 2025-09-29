В глухой тайге и за границей: Самые драматичные истории спасения жизней от Центра медицины катастроф ХМАО

В Югре более семи лет работает Центр медицины катастроф, сотрудники которого спасают жизни в самых отдаленных районах региона и даже за его пределами. В составе учреждения действуют несколько экстренных подразделений, включая санитарную авиацию и трассовые службы. Только за последние полтора года силами Центра эвакуировано и спасено свыше шести тысяч человек. URA.RU рассказывает о самых показательных случаях из практики врачей.
Эвакуация в тайге
Отделения Центра, базирующиеся в Ханты-Мансийске, Нягани, Нижневартовске, Сургуте и Берёзово, располагают самолетом и шестью вертолетами Ми-8. На одном из них была проведена эвакуация ребенка с хантыйского стойбища.
«Получили вызов к ребенку на хантыйское стойбище. Прибыв на место, экипаж обнаружил, что условий для посадки вертолета нет: с одной стороны — лес, с другой — постройки и жилища. Единственный вариант — зависнуть над болотом. Пилот блестяще справился с этой задачей, а медики, оказавшись на земле, увязая в болоте, отправились оказывать помощь малышу», — рассказал фельдшер Нижневартовского филиала Центра медицины катастроф Рустам Юсупов. Ребенок был благополучно эвакуирован и передан врачам Нижневартовской окружной клинической детской больницы.
Мама и дочь остались живы
Наиболее частые вызовы Центра связаны с пожарами и ДТП. Одним из самых сложных стало происшествие на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». При попытке обгона грузовика произошла авария, в которой пострадали женщина и ее 11-летняя дочь.
Первыми на место прибыли медики из Горноправдинска, которые доставили пострадавших в местную больницу. В это время дежурный диспетчер Центра собрал специализированную бригаду — врача-анестезиолога-реаниматолога, хирурга и медсестру-анестезистку.
Менее чем через два часа специалисты прибыли в районную больницу и приняли решение провести экстренную операцию девочке прямо на месте. Вмешательство прошло под общим наркозом и успешно. Мать также нуждалась в помощи. В итоге обеих доставили в окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска и передали дежурным реаниматологам в стабильно-тяжёлом состоянии. Жизнь пациенток удалось спасти.
Фельдшер спас ребенка во время отпуска за границей
Особый случай произошел за границей с фельдшером Центра Артуром Фаттаховым. Во время отдыха он услышал «лающий» кашель ребенка из соседнего номера. «Такой кашель часто является симптомом серьёзного заболевания — ларингита или аллергического отека гортани, который может привести к удушью», — вспоминает Артур.
Фельдшер незамедлительно пришел на помощь, диагностировал у ребенка аллергический отек и использовал лекарства из походной аптечки. Чтобы облегчить состояние, малыша поместили в ванную комнату с включенной горячей водой, создав эффект паровой ингаляции. Уже через несколько минут стало легче. Позднее в больнице диагноз Фаттахова подтвердился.
Одни из лучших в стране
Югорский Центр медицины катастроф — ключевое звено системы экстренной медицинской помощи в регионе. Он входит в топ-5 базы данных «Силы и средства медицины катастроф Минздрава России». Югра стала первым регионом УрФО, выполнившим все рекомендации Минздрава по обучению навыкам оказания первой помощи.
Сегодня в пяти отделениях и шести трассовых пунктах Центра работают 50 врачей — реаниматологи, хирурги, акушеры-гинекологи, неонатологи и специалисты скорой помощи. Средний медперсонал насчитывает более 100 фельдшеров.
