29 сентября 2025

Житель ХМАО попался на попытке пронести в ИВС запрещенную литературу

Югорчанину назначен арест на сутки за попытку пронести запрещенную книгу в ИВС
Югорчанину назначен арест на сутки за попытку пронести запрещенную книгу в ИВС

В Нягани мужчина попался на попытке пронести экстремистскую книгу в изолятор временного содержания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов ХМАО.

«Няганским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, в отношении жителя, который пытался передать в ИВС ОМВД России по Нягани книгу, признанной экстремистской. Его действия квалифицированы судом как массовое распространение экстремистских материалов», — сообщает пресс-служба.

Мужчина признан виновным в административном правонарушении. Суд конфисковал книгу, а югорчанина приговорил к аресту на сутки.

