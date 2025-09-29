Житель ХМАО попался на попытке пронести в ИВС запрещенную литературу

В Нягани мужчина попался на попытке пронести экстремистскую книгу в изолятор временного содержания. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов ХМАО.
«Няганским городским судом рассмотрено дело об административном правонарушении, в отношении жителя, который пытался передать в ИВС ОМВД России по Нягани книгу, признанной экстремистской. Его действия квалифицированы судом как массовое распространение экстремистских материалов», — сообщает пресс-служба.
Мужчина признан виновным в административном правонарушении. Суд конфисковал книгу, а югорчанина приговорил к аресту на сутки.
