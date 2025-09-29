29 сентября 2025

Власти ХМАО договорились с МГИМО о сотрудничестве

Власти ХМАО планируют сотрудничать с МГИМО в сфере образования и поддержки КМНС
Власти Югры заключат сотрудничество с МГИМО
Власти Югры заключат сотрудничество с МГИМО

Власти Югры и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере образования и поддержки коренных народов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

«Документ предполагает установление долгосрочного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества сторон в целях повышения эффективности международной и общественной дипломатии, укрепления образовательного и экспертного потенциала коренных малочисленных народов Севера. А также поддержки инициатив, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры», — сообщается на сайте правительства.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО договорились с ОАЭ о добыче трудноизвлекаемой нефти. Соглашение было подписано на выставке «Иннопром — 2025».

