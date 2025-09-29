Власти ХМАО договорились с МГИМО о сотрудничестве

Власти Югры и Московский государственный институт международных отношений МИД РФ подпишут соглашение о сотрудничестве в сфере образования и поддержки коренных народов. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.
«Документ предполагает установление долгосрочного партнерства и взаимовыгодного сотрудничества сторон в целях повышения эффективности международной и общественной дипломатии, укрепления образовательного и экспертного потенциала коренных малочисленных народов Севера. А также поддержки инициатив, направленных на сохранение и развитие традиционной культуры», — сообщается на сайте правительства.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО договорились с ОАЭ о добыче трудноизвлекаемой нефти. Соглашение было подписано на выставке «Иннопром — 2025».
