29 сентября 2025

В ХМАО полиция задержала рыбака с краснокнижной стерлядью

Югорчанину грозит уголовная ответственность за вылов краснокнижной стерляди
Югорчанину грозит уголовная ответственность за вылов краснокнижной стерляди

Сотрудники ГАИ в Ханты-Мансийске задержали 49-летнего рыбака с уловом краснокнижной стерляди. За вылов редкой рыбы югорчанину грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.

«Во время патрулирования был остановлен автомобиль „ВАЗ“ под управлением 49-летнего местного жителя. В ходе досмотра транспортного средства в багажнике были обнаружены емкости с рыбой ценных пород», — сообщает пресс-служба полиции в своем telegram-канале.

Ущерб от рыбалки югорчанина составил свыше 250 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «незаконная добыча водных биологических ресурсов в крупном размере».

