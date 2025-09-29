В ХМАО полиция задержала рыбака с краснокнижной стерлядью

Сотрудники ГАИ в Ханты-Мансийске задержали 49-летнего рыбака с уловом краснокнижной стерляди. За вылов редкой рыбы югорчанину грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ведомства.
«Во время патрулирования был остановлен автомобиль „ВАЗ“ под управлением 49-летнего местного жителя. В ходе досмотра транспортного средства в багажнике были обнаружены емкости с рыбой ценных пород», — сообщает пресс-служба полиции в своем telegram-канале.
Ущерб от рыбалки югорчанина составил свыше 250 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ «незаконная добыча водных биологических ресурсов в крупном размере».
