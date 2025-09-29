В Ханты-Мансийске команда УМВД России по Нижневартовску заняла первое место в соревнованиях по плаванию. Соревнование проходило в рамках Спартакиады правоохранителей ХМАО. Об этом написали в telegram-канале полиции Югры.
«Сегодня в рамках Спартакиады УМВД России по ХМАО — Югре в Ханты-Мансийске состоялись соревнования по плаванию среди сотрудников органов внутренних дел. В командном зачете победила команда УМВД России по городу Нижневартовску», — рассказывают в сообщении.
Программа состояла из заплывов на 50 метров вольным стилем среди мужчин и женщин, а также эстафета четыре по 50 метров. Итоги подводились в личном и командном зачете.
В командном первенстве второе место заняли сотрудники УМВД России по ХМАО, а третье — представители УМВД Сургута. В личных заплывах среди женщин лучшей стала Кристина Капустина из Нижневартовска, а среди мужчин в основной группе победил сотрудник окружного УМВД Валерий Бродников.
