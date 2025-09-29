29 сентября 2025

Полиция Нижневартовска взяла золото по плаванию в Ханты-Мансийске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Итоги подводились в личном и командном зачете
Итоги подводились в личном и командном зачете Фото:

В Ханты-Мансийске команда УМВД России по Нижневартовску заняла первое место в соревнованиях по плаванию. Соревнование проходило в рамках Спартакиады правоохранителей ХМАО. Об этом написали в telegram-канале полиции Югры.

«Сегодня в рамках Спартакиады УМВД России по ХМАО — Югре в Ханты-Мансийске состоялись соревнования по плаванию среди сотрудников органов внутренних дел. В командном зачете победила команда УМВД России по городу Нижневартовску», — рассказывают в сообщении.

Программа состояла из заплывов на 50 метров вольным стилем среди мужчин и женщин, а также эстафета четыре по 50 метров. Итоги подводились в личном и командном зачете.

В командном первенстве второе место заняли сотрудники УМВД России по ХМАО, а третье — представители УМВД Сургута. В личных заплывах среди женщин лучшей стала Кристина Капустина из Нижневартовска, а среди мужчин в основной группе победил сотрудник окружного УМВД Валерий Бродников.

Ранее URA.RU сообщало, что футзальный клуб «Газпром-Югра» (Югорск) обошли УСК «Ухта» в матче «БЕТСИТИ Суперлига». Игроки победили соперников из Ухты (Республика Коми) со счетом 2:3.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске команда УМВД России по Нижневартовску заняла первое место в соревнованиях по плаванию. Соревнование проходило в рамках Спартакиады правоохранителей ХМАО. Об этом написали в telegram-канале полиции Югры. «Сегодня в рамках Спартакиады УМВД России по ХМАО — Югре в Ханты-Мансийске состоялись соревнования по плаванию среди сотрудников органов внутренних дел. В командном зачете победила команда УМВД России по городу Нижневартовску», — рассказывают в сообщении. Программа состояла из заплывов на 50 метров вольным стилем среди мужчин и женщин, а также эстафета четыре по 50 метров. Итоги подводились в личном и командном зачете. В командном первенстве второе место заняли сотрудники УМВД России по ХМАО, а третье — представители УМВД Сургута. В личных заплывах среди женщин лучшей стала Кристина Капустина из Нижневартовска, а среди мужчин в основной группе победил сотрудник окружного УМВД Валерий Бродников. Ранее URA.RU сообщало, что футзальный клуб «Газпром-Югра» (Югорск) обошли УСК «Ухта» в матче «БЕТСИТИ Суперлига». Игроки победили соперников из Ухты (Республика Коми) со счетом 2:3.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...