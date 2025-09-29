В ХМАО откроют новую лыжную базу

В поселке Солнечный Сургутского района (ХМАО) завершается строительство новой лыжной базы. Объект расположен рядом с трассой и станет площадкой для юных спортсменов и жителей поселения.
«Средства на объект в размере 24 миллионов рублей выделила Федерация лыжных гонок Югры. В рамках инициативного проекта „Лыжи для всех“ порядка шести миллионов рублей направлены на закупку инвентаря и тренажеров. Появление базы своевременно, так как старое помещение не вмещает всех желающих — там занимается около 60 спортсменов СШОР и жителей поселения. Еще один плюс — новая база находится в шаговой доступности от лыжной трассы», — сообщил глава района Андрей Трубецкой.
Начальник управления физкультуры, спорта и туризма районной администрации Николай Жила уточнил, что новое здание площадью 155 квадратных метров достраивают рядом с действующей базой на улице Строителей, 7а. «Старая база была небольшой — всего 2–3 комнаты, располагалась через дорогу, что создавало неудобства и небезопасность для детей. Сейчас появляется современный объект с террасой и панорамными окнами, наша цель — сделать лыжный спорт доступным и комфортным, чтобы дети не боялись заниматься лыжами, чтобы словосочетание „лыжная база“ не ассоциировалось с подвалом в школе, где пахнет старыми мокрыми лыжными ботинками», — пояснил Жила.
В 2026 году запланировано благоустройство территории базы и самой лыжной трассы. После завершения работ Федерация лыжных гонок передаст объект на баланс районной спортшколы. Подобные проекты уже реализованы в других муниципалитетах округа.
