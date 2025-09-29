29 сентября 2025

В ХМАО мать выбила у сына алименты через суд

По решению суда сын будет ежемесячно выплачивать алименты в пользу матери
По решению суда сын будет ежемесячно выплачивать алименты в пользу матери

Югорский районный суд взыскал с жителя алименты в пользу матери-пенсионерки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

«Суд принял решение о взыскании с ответчика алиментов в твердой денежной сумме — 9 167 рублей ежемесячно, что составляет 50% от установленного прожиточного минимума для пенсионеров. Решение суда вступило в законную силу и предусматривает индексацию установленной суммы алиментов в соответствии с изменением величины прожиточного минимума», — сообщает пресс-служба судов.

Женщина является инвалидом третьей группы, она не могла самостоятельно покупать лекарства и получать необходимую медицинскую помощь, а сын отказывался помогать матери. Суд встал на сторону югорчанки и взыскал алименты в ее пользу.

