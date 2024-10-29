Малышева: прием витамина D с кальцием приводит к инсульту

29 октября 2024 в 23:18 Размер текста - 17 +

Елена Малышева уточнила, что кальций лучше получать из пищи Фото: Владимир Андреев © URA.RU В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врачи Елена Малышева, Андрей Продеус и Герман Гандельман предостерегли зрителей от распространенных ошибок в приеме витаминов. Они особенно акцентировали внимание на неправильной практике комбинирования витамина D с кальцием и витамином К. Иммунолог Андрей Продеус рассказал, что добавление кальция к витамину D без медицинской необходимости может быть вредным. «Если нет дефицита, то добавлять кальций не надо. Более того, кардиологи будут против того, чтобы добавлять кальций», — поделился Продеус. Он упомянул о рисках применения витамина K в комплексе с витамином D, указывая на возможное стимулирование тромбообразования. Малышева уточнила, что кальций лучше получать из пищи. Гандельман перечислил продукты богатые этим элементом, такие как сыр и молочные продукты. Ранее диетолог Эдвард Мазер заявил, что лучшим источником витамина D являются грибы. Он отметил, что особенно хорошо подходят грибы, прошедшие обработку ультрафиолетом. Ведь солнечный свет главный источник витамина D. Также сообщалось, что зимой его количество в организме человека значительно снижается. Недостаток витамина D может вызывать усталость, депрессию и ослабление иммунитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врачи Елена Малышева, Андрей Продеус и Герман Гандельман предостерегли зрителей от распространенных ошибок в приеме витаминов. Они особенно акцентировали внимание на неправильной практике комбинирования витамина D с кальцием и витамином К. Иммунолог Андрей Продеус рассказал, что добавление кальция к витамину D без медицинской необходимости может быть вредным. «Если нет дефицита, то добавлять кальций не надо. Более того, кардиологи будут против того, чтобы добавлять кальций», — поделился Продеус. Он упомянул о рисках применения витамина K в комплексе с витамином D, указывая на возможное стимулирование тромбообразования. Малышева уточнила, что кальций лучше получать из пищи. Гандельман перечислил продукты богатые этим элементом, такие как сыр и молочные продукты. Ранее диетолог Эдвард Мазер заявил, что лучшим источником витамина D являются грибы. Он отметил, что особенно хорошо подходят грибы, прошедшие обработку ультрафиолетом. Ведь солнечный свет главный источник витамина D. Также сообщалось, что зимой его количество в организме человека значительно снижается. Недостаток витамина D может вызывать усталость, депрессию и ослабление иммунитета.