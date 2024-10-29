29 октября 2024

Малышева: прием витамина D с кальцием приводит к инсульту

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, портрет, малышева елена
Елена Малышева уточнила, что кальций лучше получать из пищи Фото:

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врачи Елена Малышева, Андрей Продеус и Герман Гандельман предостерегли зрителей от распространенных ошибок в приеме витаминов. Они особенно акцентировали внимание на неправильной практике комбинирования витамина D с кальцием и витамином К.

Иммунолог Андрей Продеус рассказал, что добавление кальция к витамину D без медицинской необходимости может быть вредным. «Если нет дефицита, то добавлять кальций не надо. Более того, кардиологи будут против того, чтобы добавлять кальций», — поделился Продеус. Он упомянул о рисках применения витамина K в комплексе с витамином D, указывая на возможное стимулирование тромбообразования.

Малышева уточнила, что кальций лучше получать из пищи. Гандельман перечислил продукты богатые этим элементом, такие как сыр и молочные продукты.

Ранее диетолог Эдвард Мазер заявил, что лучшим источником витамина D являются грибы. Он отметил, что особенно хорошо подходят грибы, прошедшие обработку ультрафиолетом. Ведь солнечный свет главный источник витамина D. Также сообщалось, что зимой его количество в организме человека значительно снижается. Недостаток витамина D может вызывать усталость, депрессию и ослабление иммунитета.

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В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале врачи Елена Малышева, Андрей Продеус и Герман Гандельман предостерегли зрителей от распространенных ошибок в приеме витаминов. Они особенно акцентировали внимание на неправильной практике комбинирования витамина D с кальцием и витамином К. Иммунолог Андрей Продеус рассказал, что добавление кальция к витамину D без медицинской необходимости может быть вредным. «Если нет дефицита, то добавлять кальций не надо. Более того, кардиологи будут против того, чтобы добавлять кальций», — поделился Продеус. Он упомянул о рисках применения витамина K в комплексе с витамином D, указывая на возможное стимулирование тромбообразования. Малышева уточнила, что кальций лучше получать из пищи. Гандельман перечислил продукты богатые этим элементом, такие как сыр и молочные продукты. Ранее диетолог Эдвард Мазер заявил, что лучшим источником витамина D являются грибы. Он отметил, что особенно хорошо подходят грибы, прошедшие обработку ультрафиолетом. Ведь солнечный свет главный источник витамина D. Также сообщалось, что зимой его количество в организме человека значительно снижается. Недостаток витамина D может вызывать усталость, депрессию и ослабление иммунитета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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