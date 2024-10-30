30 октября 2024

Конфискованный у челябинца автомобиль отправили на фронт. Фото

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В Аше (Челябинская область) судебные приставы по решению суда конфисковали у местного жителя автомобиль Lifan X70, который впоследствии отправили на фронт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

«В рамках исполнительного производства судебные приставы подготовили пакеты документов по конфискованному имуществу должника и передали их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны РФ, где приняли решение о приеме автомобиля для нужд военных», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

Решение о конфискации автомобиля было принято после того, как мужчина в очередной раз попался пьяным за рулем. Помимо потери автомобиля он лишился водительских прав. Также нарушителю назначили 150 часов обязательных работ.

Lifan X70 отправили на фронт для нужд военных
Lifan X70 отправили на фронт для нужд военных
Фото:

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В Аше (Челябинская область) судебные приставы по решению суда конфисковали у местного жителя автомобиль Lifan X70, который впоследствии отправили на фронт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону. «В рамках исполнительного производства судебные приставы подготовили пакеты документов по конфискованному имуществу должника и передали их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны РФ, где приняли решение о приеме автомобиля для нужд военных», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. Решение о конфискации автомобиля было принято после того, как мужчина в очередной раз попался пьяным за рулем. Помимо потери автомобиля он лишился водительских прав. Также нарушителю назначили 150 часов обязательных работ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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