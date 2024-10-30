В Аше (Челябинская область) судебные приставы по решению суда конфисковали у местного жителя автомобиль Lifan X70, который впоследствии отправили на фронт. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.
«В рамках исполнительного производства судебные приставы подготовили пакеты документов по конфискованному имуществу должника и передали их в региональное управление Росимущества. Эта информация была направлена в Министерство обороны РФ, где приняли решение о приеме автомобиля для нужд военных», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
Решение о конфискации автомобиля было принято после того, как мужчина в очередной раз попался пьяным за рулем. Помимо потери автомобиля он лишился водительских прав. Также нарушителю назначили 150 часов обязательных работ.
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