Из Свердловской области вывезли почти три тысячи мигрантов-нелегалов

Судебные приставы с начала текущего года выдворили из Свердловской области 2,9 тысячи нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России.
«В 2024 году выдворено 2945 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации», — следует из сообщения. Приставы отмечают, что за тот же срок вынесено 332 тысячи постановлений о временном ограничении должников на выезд из страны.
Ранее силовики провели облаву на мигрантов в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Под проверку попали 60 человек, среди которых выявили нелегалов. Нарушителей отвезли в отдел полиции. Теперь им грозит выдворение за пределы РФ.
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