31 октября 2024

Из Свердловской области вывезли почти три тысячи мигрантов-нелегалов

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы
Миграционное законодательство нарушили 2945 иностранцев Фото:

Судебные приставы с начала текущего года выдворили из Свердловской области 2,9 тысячи нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России.

«В 2024 году выдворено 2945 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации», — следует из сообщения. Приставы отмечают, что за тот же срок вынесено 332 тысячи постановлений о временном ограничении должников на выезд из страны.

Ранее силовики провели облаву на мигрантов в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Под проверку попали 60 человек, среди которых выявили нелегалов. Нарушителей отвезли в отдел полиции. Теперь им грозит выдворение за пределы РФ.

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Судебные приставы с начала текущего года выдворили из Свердловской области 2,9 тысячи нелегальных мигрантов. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП России. «В 2024 году выдворено 2945 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации», — следует из сообщения. Приставы отмечают, что за тот же срок вынесено 332 тысячи постановлений о временном ограничении должников на выезд из страны. Ранее силовики провели облаву на мигрантов в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Под проверку попали 60 человек, среди которых выявили нелегалов. Нарушителей отвезли в отдел полиции. Теперь им грозит выдворение за пределы РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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