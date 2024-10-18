В Екатеринбурге полицейские поймали мигрантов-нелегалов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по мигрантам в ТРЦ «Гринвич». Екатеринбург, мигранты, рейд, нелегалы, силовик в маске
Под проверку попали 60 человек (архивное фото) Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 17 октября силовики проводили рейд, в ходе которого проверили больше полусотни иностранцев, среди которых выявили нелегалов. Теперь нарушителям грозит выдворение за пределы РФ, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Всего в результате проверок составлено шесть административных протоколов за нарушения миграционного законодательства, из них два — по части первой статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил миграционного учета) и четыре протокола — по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ)», — следует из сообщения. У некоторых иностранцев даже не было при себе паспортов.

Рейд проводили сотрудники УМВД, в том числе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, личный состав отдела полиции №11 и другие. Целью мероприятия стала проверка иностранцев на причастность к преступлениям.

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга 17 октября силовики проводили рейд, в ходе которого проверили больше полусотни иностранцев, среди которых выявили нелегалов. Теперь нарушителям грозит выдворение за пределы РФ, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД. «Всего в результате проверок составлено шесть административных протоколов за нарушения миграционного законодательства, из них два — по части первой статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил миграционного учета) и четыре протокола — по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ)», — следует из сообщения. У некоторых иностранцев даже не было при себе паспортов. Рейд проводили сотрудники УМВД, в том числе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, личный состав отдела полиции №11 и другие. Целью мероприятия стала проверка иностранцев на причастность к преступлениям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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