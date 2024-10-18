Под проверку попали 60 человек (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Железнодорожном районе Екатеринбурга 17 октября силовики проводили рейд, в ходе которого проверили больше полусотни иностранцев, среди которых выявили нелегалов. Теперь нарушителям грозит выдворение за пределы РФ, рассказали URA.RU в отделении по связям со СМИ УМВД.

«Всего в результате проверок составлено шесть административных протоколов за нарушения миграционного законодательства, из них два — по части первой статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил миграционного учета) и четыре протокола — по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в РФ)», — следует из сообщения. У некоторых иностранцев даже не было при себе паспортов.

Рейд проводили сотрудники УМВД, в том числе отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, по вопросам миграции, охраны общественного порядка, по исполнению административного законодательства, личный состав отдела полиции №11 и другие. Целью мероприятия стала проверка иностранцев на причастность к преступлениям.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга