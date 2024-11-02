02 ноября 2024

Врио мэра Лошкин записал обращение к челябинцам. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лошкин Алексей на объезде города. Челябинск, лошкин алексей
Врио мэра попросил челябинцев принять участие в соцопросе Фото:

Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин записал обращение к жителям. Он поинтересовался у подписчиков, стоит ли продлевать экотропу вдоль улицы Захаренко.

«Я нахожусь на северо-западе Челябинска. Люблю экотропу вдоль улицы Захаренко. Я с детства здесь гулял, занимался спортом. Получаю в соцсетях предложения по развитию экотпропы», — говорит в своем видеообращении Лошкин и призывает челябинцев принять участие в его опросе «нужно ли продлить экотропу?», который он разместил в своем telegram-канале.

По словам руководителя Челябинска, в случае одобрения жителей, можно увеличить протяженность экотропы. Лошкин также предлагает разместить там скамейки, сделать освещение и повесить гирлянды.

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Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин записал обращение к жителям. Он поинтересовался у подписчиков, стоит ли продлевать экотропу вдоль улицы Захаренко. «Я нахожусь на северо-западе Челябинска. Люблю экотропу вдоль улицы Захаренко. Я с детства здесь гулял, занимался спортом. Получаю в соцсетях предложения по развитию экотпропы», — говорит в своем видеообращении Лошкин и призывает челябинцев принять участие в его опросе «нужно ли продлить экотропу?», который он разместил в своем telegram-канале. По словам руководителя Челябинска, в случае одобрения жителей, можно увеличить протяженность экотропы. Лошкин также предлагает разместить там скамейки, сделать освещение и повесить гирлянды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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