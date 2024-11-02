Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин записал обращение к жителям. Он поинтересовался у подписчиков, стоит ли продлевать экотропу вдоль улицы Захаренко.
«Я нахожусь на северо-западе Челябинска. Люблю экотропу вдоль улицы Захаренко. Я с детства здесь гулял, занимался спортом. Получаю в соцсетях предложения по развитию экотпропы», — говорит в своем видеообращении Лошкин и призывает челябинцев принять участие в его опросе «нужно ли продлить экотропу?», который он разместил в своем telegram-канале.
По словам руководителя Челябинска, в случае одобрения жителей, можно увеличить протяженность экотропы. Лошкин также предлагает разместить там скамейки, сделать освещение и повесить гирлянды.
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