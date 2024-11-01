Лавров раскрыл главный плюс дружбы России и КНДР для Евразии

Лавров: партнерство с КНДР стабилизирует ситуацию в Евразии
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Отношения РФ и КНДР находятся на высоком уровне, заявил Лавров
Отношения РФ и КНДР находятся на высоком уровне, заявил Лавров Фото:

Стратегическое партнерство между Россией и КНДР будет стабилизировать ситуацию в Евразии. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Договор о стратегическом партнерстве, который заключили Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика, призван сыграть стабилизирующую роль на евразийском континенте», — передает слова Лаврова газета «Известия». Он также отметил высокий уровень текущих отношений между Москвой и Пхеньяном на встрече с коллегой из КНДР Цой Сон Хи 1 ноября в Москве.

Договор о стратегическом партнерстве России с КНДР был подписан 19 июня 2024 года. Он включает военную и экономическую помощь в случае агрессии одной из стран, координацию действий на международных форумах, углубление торговли и регионального сотрудничества, а также сотрудничество в сфере продовольственной и энергетической безопасности, информационных технологий, здравоохранения и цепочек поставок, передает Pravda.Ru.

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Стратегическое партнерство между Россией и КНДР будет стабилизировать ситуацию в Евразии. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «Договор о стратегическом партнерстве, который заключили Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика, призван сыграть стабилизирующую роль на евразийском континенте», — передает слова Лаврова газета «Известия». Он также отметил высокий уровень текущих отношений между Москвой и Пхеньяном на встрече с коллегой из КНДР Цой Сон Хи 1 ноября в Москве. Договор о стратегическом партнерстве России с КНДР был подписан 19 июня 2024 года. Он включает военную и экономическую помощь в случае агрессии одной из стран, координацию действий на международных форумах, углубление торговли и регионального сотрудничества, а также сотрудничество в сфере продовольственной и энергетической безопасности, информационных технологий, здравоохранения и цепочек поставок, передает Pravda.Ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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