Лавров раскрыл главный плюс дружбы России и КНДР для Евразии

Стратегическое партнерство между Россией и КНДР будет стабилизировать ситуацию в Евразии. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Договор о стратегическом партнерстве, который заключили Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика, призван сыграть стабилизирующую роль на евразийском континенте», — передает слова Лаврова газета «Известия». Он также отметил высокий уровень текущих отношений между Москвой и Пхеньяном на встрече с коллегой из КНДР Цой Сон Хи 1 ноября в Москве.
Договор о стратегическом партнерстве России с КНДР был подписан 19 июня 2024 года. Он включает военную и экономическую помощь в случае агрессии одной из стран, координацию действий на международных форумах, углубление торговли и регионального сотрудничества, а также сотрудничество в сфере продовольственной и энергетической безопасности, информационных технологий, здравоохранения и цепочек поставок, передает Pravda.Ru.
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