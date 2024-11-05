Путин поможет россиянам и мигрантам найти общий язык

Президент России Владимир Путин направил усилия на решение проблемы незнания государственного языка мигрантами. На заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России 5 ноября глава государства заявил, что для тех, кто приезжает в нашу страну трудиться, нужны общие правила в части знания русского языка. Как объяснил URA.RU член Совета, первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов, знание языка позволит мигрантам лучше ассимилироваться в российское общество и снизит количество конфликтных ситуаций.
Президент России Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. После празднования Дня народного единства глава государства напомнил, что одной из ключевых ценностей был и остается русский язык. В заседании приняли участие большое количество участников: ими стали не только представители правительства и администрации президента, но и поэты, писатели, артисты, специалисты в области филологии, представители библиотек, университетов, школ, издательских домов. Обсуждение развития русского языка с полной вовлеченностью Путина в этот вопрос заняло ровно 100 минут.
По итогам заседания президент поручил подготовить проект основ государственной политики по продвижению и поддержке русского языка. Глава государства также поддержал идею создать единые государственные учебники по русскому языку. Одной из тем, которую поднял Путин на заседании, стало владение русским языком мигрантами.
«Общие правила в части знания русского языка нужны и для тех, кто приезжает в Россию трудиться. Надо определить и закрепить уровни владения языком с учетом реальных потребностей при трудоустройстве, при общении в повседневной жизни, с учетом профессиональных требований, наших социальных и культурных норм поведения», — заявил Путин.
Глава государства поручил выработать единый федеральный алгоритм работы с детьми приезжих, не владеющими или слабо владеющими русским языком. Путин распорядился представить предложения по этим вопросам.
Президент показал, что проблема незнания русского языка со стороны мигрантов насущная и государство намерено ее решать, заявил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. «У нас, к сожалению, сейчас много было сигналов, из-за которых этот вопрос остро встал, в том числе и в Госдуме, потребовав ряда законодательных решений. Доходит уже вплоть до скандалов, потому что дети мигрантов высказывают нежелание общаться на русском и требуют с ними говорить на каком-то другом языке. Президент четко понимает нерв общества и что это требует скорейшего разрешения», — объяснил парламентарий.
По его мнению, президент не говорит, что все мигранты должны разговаривать на уровне носителя языка. Для тех, кто приезжает в Россию трудиться будет действовать специальное разделение на уровни владения русским языком в зависимости от ряда факторов, «начиная от специализации, заканчивая регионом проживания». Как отметил Шолохов, власти борются против тех ситуаций, когда «возникают буквально анклавы» из лиц определенных национальностей, некоторые из которых совсем не говорят по-русски. На этом фоне возникают конфликты из-за различия в культуре и непонимания, добавил депутат.
«Если они приезжают как трудовые мигранты, мы им благодарны. Они, естественно, необходимы, экономика этого требует, но, с другой стороны, это никоим образом не должно затрагивать ни вопросы безопасности, ни вопросы даже просто комфортного проживания всех граждан страны», — резюмировал Шолохов.
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