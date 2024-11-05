Аварийные работы приведут к временному отключению холодной воды в домах пермяков

В Перми в среду из-за ремонта отключат холодную воду
© Служба новостей «URA.RU»
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Холодную воду отключат на время проведения ремонта
Холодную воду отключат на время проведения ремонта Фото:

В Перми в среду, 6 ноября, отключат воду в связи с проведением ремонтных работ. Об этом на своем сайте предупредила компания «НОВОГОР-Прикамье». По информации оператора водоканала, без воды останется часть домов в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города.

«В связи аварийно-восстановительными работами 6 ноября с 9:00 до 20:00 планируется отключение холодного водоснабжения. Воды не будет по следующим адресам: пер. Каргапольский, 18, ул. Кубанская, 6, ул. Кутымашская, 35, пер. Кыновский, 11, ул. Никопольская, 8, ул. Рубцовская, 1, пер. Рудянский, 20, ул. Фрунзе, 41, 42, 67, 83АА ст.10» — предупредили в компании.

С 9:00 6 ноября до 10:00 7 ноября планируется отключение холодной воды по адресам:

  • ул. Баранчинская, 10, 2,
  • ул. Гашкова, 10, 11, 12, 13, 5, 9, 9А, 9Б

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В Перми в среду, 6 ноября, отключат воду в связи с проведением ремонтных работ. Об этом на своем сайте предупредила компания «НОВОГОР-Прикамье». По информации оператора водоканала, без воды останется часть домов в Мотовилихинском и Орджоникидзевском районах города. «В связи аварийно-восстановительными работами 6 ноября с 9:00 до 20:00 планируется отключение холодного водоснабжения. Воды не будет по следующим адресам: пер. Каргапольский, 18, ул. Кубанская, 6, ул. Кутымашская, 35, пер. Кыновский, 11, ул. Никопольская, 8, ул. Рубцовская, 1, пер. Рудянский, 20, ул. Фрунзе, 41, 42, 67, 83АА ст.10» — предупредили в компании. С 9:00 6 ноября до 10:00 7 ноября планируется отключение холодной воды по адресам:
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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