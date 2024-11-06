Посла Молдавии вызвали в МИД России из-за выборов

Послу Молдавии выражен протест из-за дискриминации российских наблюдателей
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МИД РФ выразил протест молдавскому послу
МИД РФ выразил протест молдавскому послу Фото:

Посла Молдовы в России Лилиана Дария вызвали 6 ноября в МИД России. Ему был заявлен протест в связи с дискриминацией российских наблюдателей на выборах президента Молдавии, говорится в сообщении МИД РФ.

«Заявлен решительный протест в связи с недружественными дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских наблюдателей ... на президентских выборах в Молдавии», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России.

По информации МИД, перед первым туром голосования Молдавия отказалась аккредитовать пять наблюдателей от России. Перед вторым туром три наблюдателя не смогли попасть в страну: им было отказано во въезде.

«Такие действия являются грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств... Аналогичное представление ... делается руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене», — сообщили в МИД РФ.

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Посла Молдовы в России Лилиана Дария вызвали 6 ноября в МИД России. Ему был заявлен протест в связи с дискриминацией российских наблюдателей на выборах президента Молдавии, говорится в сообщении МИД РФ. «Заявлен решительный протест в связи с недружественными дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских наблюдателей ... на президентских выборах в Молдавии», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России. По информации МИД, перед первым туром голосования Молдавия отказалась аккредитовать пять наблюдателей от России. Перед вторым туром три наблюдателя не смогли попасть в страну: им было отказано во въезде. «Такие действия являются грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств... Аналогичное представление ... делается руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене», — сообщили в МИД РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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