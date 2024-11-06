Посла Молдавии вызвали в МИД России из-за выборов

Посла Молдовы в России Лилиана Дария вызвали 6 ноября в МИД России. Ему был заявлен протест в связи с дискриминацией российских наблюдателей на выборах президента Молдавии, говорится в сообщении МИД РФ.
«Заявлен решительный протест в связи с недружественными дискриминационными действиями официального Кишинева в отношении российских наблюдателей ... на президентских выборах в Молдавии», — говорится в сообщении. Оно опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства России.
По информации МИД, перед первым туром голосования Молдавия отказалась аккредитовать пять наблюдателей от России. Перед вторым туром три наблюдателя не смогли попасть в страну: им было отказано во въезде.
«Такие действия являются грубым нарушением Кишиневом своих международных обязательств... Аналогичное представление ... делается руководству БДИПЧ ОБСЕ по линии постоянного представительства России при ОБСЕ в Вене», — сообщили в МИД РФ.
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