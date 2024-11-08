Цены на цветы в Челябинске ко Дню матери вырастут до 15%

09 ноября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Челябинские флористы поднимут цены на 10-15% к Дню матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске стоимость букетов к Дню матери, который в 2024 году пройдет 24 ноября, может вырасти на 10 — 15%. Об этом сообщил директор отдела аналитики Flowwow Александр Девяткин. Сколько стоят сборные композиции и цветы на оптовых базах Челябинска в начале ноября — рассказывает URA.RU. «В преддверии Дня матери мы ожидаем повышения спроса на цветы и подарки в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. При этом средние цены, по нашим прогнозам, увеличатся незначительно — в пределах 10—15%. В течение недели после Дня матери мы ожидаем снижения стоимости до предпраздничных значений», — сообщил URA.RU Девяткин. Как уточнили URA.RU в Flowwow, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года стоимость монобукетов выросла на 21% и составила 2969 рублей. Сборные композиции подорожали на 14% до 3053 рублей. Букеты из хризантем За 15 кустовых хризантем флористы Челябинска в среднем просят 4250 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За букет из 15 кустовых хризантем челябинцам в среднем придется выложить порядка 4250 рублей. Один из базовых вариантов композиции представлен во всех магазинах города. В «Цветочном FixPrace» стоимость букета в оформлении составит 3190 рублей, в «Цветочном рае» вариант без упаковки предлагают за 2 700 рублей. Большинство компаний оценивают стоимость выше четырех тысяч рублей: Florida установила стоимость в 4 714 рублей, а «ОптРоз74» в 4569 рублей. В MegaFlowers за букет и вовсе придется выложить около 5500 рублей. При покупке поштучно без оформления стоимость одной кустовой хризантемы в среднем составит 265 рублей. Цены при этом начинаются от 170 рублей за штуку и доходят до 450 рублей. Сколько будут стоить розы Букеты из роз в Челябинске оказались дешевле, чем хризантемы Фото: Анна Майорова © URA.RU Букеты из розы с высотой ножки до 50 сантиметров обойдутся дешевле в 1,1 раза. В среднем за 15 штук с оформлением придется выложить 3372 рубля. В мастерской Florida стоимость букета составила 2 700 рублей, в Fan Fan Tulpan — 2 625 рублей. В части магазинов стоимость достигает 4 700 рублей (MegaFlowers) и 5 776 рублей («ЦвеТочка»). Мастерская «Кусты» продает букеты из 15 классических роз за 4050 рублей, а «Цветотпторг» за 3240 рублей. При поштучной покупке на цветочных базах стоимость одной кенийской розы начинается от 78 рублей, эквадорской — от 120 рублей. Такое предложение доступно клиентам, приобретающим от 25 штук. В магазинах средняя цена составит 241 рубль, минимальная — 120. Авторские композиции Большинство мастерских стали предлагать челябинцам сборные букеты с использованием гортензий, хризантем «Бигуди», кустовых и пионовидных роз, а также диантусов (гвоздик). При покупке мини-версий букетов можно уложиться в 1100 рублей. За такую сумму «Цветоптторг» предлагает букет из одной пышной хризантемы и гипсофилы в пленочной упаковке. В «Цветочном дуэте» та же стоимость указана за сборный букет из трех веток ромашки, украшенных листьями фисташки и пшеницей. Согласно данным аналитиков Flowwow, средняя стоимость композиций составляет 3053 рубля Стоимость авторских букетов в Челябинске начинается от 1100 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В этом ценовом диапазоне представлен розовый букет из альстромерий и французских роз в «Цветущем бутике». Мастерская «Лютик» за 3190 предлагает композицию в упаковочной бумаге из пышных гвоздик молочного цвета и белых ромашек. Магазин «Мистер Гарден» собрал букет из альстомерий, кустовых роз, герберов и диантусов за ту же стоимость. В оформлении — бордовые, нежно-желтые и молочные оттенки. «Амур фловерс» вместо стандартной упаковки за 2900 предлагает букет в сумке-контейнере. Прозрачная упаковка вместила декор из перьев, кустовые хризантему и розу, диантусы и краспедию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске стоимость букетов к Дню матери, который в 2024 году пройдет 24 ноября, может вырасти на 10 — 15%. Об этом сообщил директор отдела аналитики Flowwow Александр Девяткин. Сколько стоят сборные композиции и цветы на оптовых базах Челябинска в начале ноября — рассказывает URA.RU. «В преддверии Дня матери мы ожидаем повышения спроса на цветы и подарки в 1,3 раза по сравнению с прошлым годом. При этом средние цены, по нашим прогнозам, увеличатся незначительно — в пределах 10—15%. В течение недели после Дня матери мы ожидаем снижения стоимости до предпраздничных значений», — сообщил URA.RU Девяткин. За букет из 15 кустовых хризантем челябинцам в среднем придется выложить порядка 4250 рублей. Один из базовых вариантов композиции представлен во всех магазинах города. В «Цветочном FixPrace» стоимость букета в оформлении составит 3190 рублей, в «Цветочном рае» вариант без упаковки предлагают за 2 700 рублей. Большинство компаний оценивают стоимость выше четырех тысяч рублей: Florida установила стоимость в 4 714 рублей, а «ОптРоз74» в 4569 рублей. В MegaFlowers за букет и вовсе придется выложить около 5500 рублей. При покупке поштучно без оформления стоимость одной кустовой хризантемы в среднем составит 265 рублей. Цены при этом начинаются от 170 рублей за штуку и доходят до 450 рублей. Букеты из розы с высотой ножки до 50 сантиметров обойдутся дешевле в 1,1 раза. В среднем за 15 штук с оформлением придется выложить 3372 рубля. В мастерской Florida стоимость букета составила 2 700 рублей, в Fan Fan Tulpan — 2 625 рублей. В части магазинов стоимость достигает 4 700 рублей (MegaFlowers) и 5 776 рублей («ЦвеТочка»). Мастерская «Кусты» продает букеты из 15 классических роз за 4050 рублей, а «Цветотпторг» за 3240 рублей. При поштучной покупке на цветочных базах стоимость одной кенийской розы начинается от 78 рублей, эквадорской — от 120 рублей. Такое предложение доступно клиентам, приобретающим от 25 штук. В магазинах средняя цена составит 241 рубль, минимальная — 120. Большинство мастерских стали предлагать челябинцам сборные букеты с использованием гортензий, хризантем «Бигуди», кустовых и пионовидных роз, а также диантусов (гвоздик). При покупке мини-версий букетов можно уложиться в 1100 рублей. За такую сумму «Цветоптторг» предлагает букет из одной пышной хризантемы и гипсофилы в пленочной упаковке. В «Цветочном дуэте» та же стоимость указана за сборный букет из трех веток ромашки, украшенных листьями фисташки и пшеницей. В этом ценовом диапазоне представлен розовый букет из альстромерий и французских роз в «Цветущем бутике». Мастерская «Лютик» за 3190 предлагает композицию в упаковочной бумаге из пышных гвоздик молочного цвета и белых ромашек. Магазин «Мистер Гарден» собрал букет из альстомерий, кустовых роз, герберов и диантусов за ту же стоимость. В оформлении — бордовые, нежно-желтые и молочные оттенки. «Амур фловерс» вместо стандартной упаковки за 2900 предлагает букет в сумке-контейнере. Прозрачная упаковка вместила декор из перьев, кустовые хризантему и розу, диантусы и краспедию.