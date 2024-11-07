В Челябинске произошло массовое задержание дрифтеров

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Крупнейшая автоспортивная трасса на льду. Екатеринбургский клуб ледового дрифта. Озеро Балтым, приборная панель, кабина автомобиля
Автоинспекторы задержали 25 челябинских гонщиков Фото:

Автоинспекторы Челябинска провели массовое задержание дрифтеров, которые нарушали покой челябинцев в вечернее время. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.

«Жалоба на шум от дрифта в дежурную часть Госавтоинспекции поступила 6 ноября, около 22:00. На улицу Труда незамедлительно выехали четыре экипажа ДПС», — отмечает пресс-служба ведомства.

В результате рейда было задержано 25 автомобилей и составлено 30 административных материалов. У гонщиков были выявлены следующие нарушения: прямоточный глушитель, отсутствие полиса ОСАГО, запрещенная тонировка и сетки на передних боковых стеклах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Автоинспекторы Челябинска провели массовое задержание дрифтеров, которые нарушали покой челябинцев в вечернее время. Об этом сообщает Госавтоинспекция города. «Жалоба на шум от дрифта в дежурную часть Госавтоинспекции поступила 6 ноября, около 22:00. На улицу Труда незамедлительно выехали четыре экипажа ДПС», — отмечает пресс-служба ведомства. В результате рейда было задержано 25 автомобилей и составлено 30 административных материалов. У гонщиков были выявлены следующие нарушения: прямоточный глушитель, отсутствие полиса ОСАГО, запрещенная тонировка и сетки на передних боковых стеклах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...