В Челябинске произошло массовое задержание дрифтеров

Автоинспекторы Челябинска провели массовое задержание дрифтеров, которые нарушали покой челябинцев в вечернее время. Об этом сообщает Госавтоинспекция города.
«Жалоба на шум от дрифта в дежурную часть Госавтоинспекции поступила 6 ноября, около 22:00. На улицу Труда незамедлительно выехали четыре экипажа ДПС», — отмечает пресс-служба ведомства.
В результате рейда было задержано 25 автомобилей и составлено 30 административных материалов. У гонщиков были выявлены следующие нарушения: прямоточный глушитель, отсутствие полиса ОСАГО, запрещенная тонировка и сетки на передних боковых стеклах.
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