Песков: пока рано говорить о потеплении отношений с США

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Песков заявил, что время конкретных шагов между РФ и США не настало
Песков заявил, что время конкретных шагов между РФ и США не настало Фото:

Пока рано говорить о потеплении в отношениях между РФ и США, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, еще не пришло время конкретных шагов.

«Есть определенные заявления, но пока не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить», — сказал Песков на конференц-колле, его слова передает корреспондент URA.RU. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов на диалог с новым избранным президентом США Дональдом Трампом, однако не готов обсуждать переговоры с Киевом на невыгодных для России условиях. Трамп также говорил о намерении пообщаться с российским президентом. Трамп также заявлял о наличии плана урегулирования конфликта с Украиной.

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Пока рано говорить о потеплении в отношениях между РФ и США, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, еще не пришло время конкретных шагов. «Есть определенные заявления, но пока не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить», — сказал Песков на конференц-колле, его слова передает корреспондент URA.RU.  Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов на диалог с новым избранным президентом США Дональдом Трампом, однако не готов обсуждать переговоры с Киевом на невыгодных для России условиях. Трамп также говорил о намерении пообщаться с российским президентом. Трамп также заявлял о наличии плана урегулирования конфликта с Украиной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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