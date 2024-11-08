Песков: пока рано говорить о потеплении отношений с США

Пока рано говорить о потеплении в отношениях между РФ и США, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, еще не пришло время конкретных шагов.
«Есть определенные заявления, но пока не настало время конкретных шагов. Было бы преждевременно об этом говорить», — сказал Песков на конференц-колле, его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что готов на диалог с новым избранным президентом США Дональдом Трампом, однако не готов обсуждать переговоры с Киевом на невыгодных для России условиях. Трамп также говорил о намерении пообщаться с российским президентом. Трамп также заявлял о наличии плана урегулирования конфликта с Украиной.
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