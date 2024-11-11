Внук экс-депутата ХМАО женился, вернувшись с СВО. Фото

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Мэр Сургута Максим Слепов пожелал счастья молодоженам
Мэр Сургута Максим Слепов пожелал счастья молодоженам Фото:

Сергей Салахов, внук бывшего депутата думы ХМАО Валерия Салахова, женился, вернувшись с СВО. Мэр Сургута, где сейчас живут молодожены, пожелал семье счастья.

«Коренной сургутянин после службы и лечения вернулся в родной город. В Год семьи официально оформил отношения. И теперь все его планы связаны с Сургутом. Желаю Сергею и Насте крепкого, счастливого брака», — Максим Слепов в своем telegram-канале.

Салахов принимал участие в боевых действиях в составе добровольческого отряда «Союз». На передовую боец отправлялся из Москвы. В феврале 2023 года он получил ранения, спасая товарищей. За подвиг президент России Владимир Путин удостоил сургутянина Ордена Мужества.

Глава Сургута Максим Слепов пожелал семейного счастья молодоженам
Глава Сургута Максим Слепов пожелал семейного счастья молодоженам
Фото:

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Сергей Салахов, внук бывшего депутата думы ХМАО Валерия Салахова, женился, вернувшись с СВО. Мэр Сургута, где сейчас живут молодожены, пожелал семье счастья. «Коренной сургутянин после службы и лечения вернулся в родной город. В Год семьи официально оформил отношения. И теперь все его планы связаны с Сургутом. Желаю Сергею и Насте крепкого, счастливого брака», — Максим Слепов в своем telegram-канале. Салахов принимал участие в боевых действиях в составе добровольческого отряда «Союз». На передовую боец отправлялся из Москвы. В феврале 2023 года он получил ранения, спасая товарищей. За подвиг президент России Владимир Путин удостоил сургутянина Ордена Мужества.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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