Сергей Салахов, внук бывшего депутата думы ХМАО Валерия Салахова, женился, вернувшись с СВО. Мэр Сургута, где сейчас живут молодожены, пожелал семье счастья.
«Коренной сургутянин после службы и лечения вернулся в родной город. В Год семьи официально оформил отношения. И теперь все его планы связаны с Сургутом. Желаю Сергею и Насте крепкого, счастливого брака», — Максим Слепов в своем telegram-канале.
Салахов принимал участие в боевых действиях в составе добровольческого отряда «Союз». На передовую боец отправлялся из Москвы. В феврале 2023 года он получил ранения, спасая товарищей. За подвиг президент России Владимир Путин удостоил сургутянина Ордена Мужества.
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