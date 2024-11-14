В Госдуме рассмотрят законопроект о выплате доходов иноагентам

В Госдуме будет рассмотрен законопроект, который направлен на регулирование выплат доходов лицам, признанным иностранными агентами. Об этом сообщил спикер госоргана Вячеслав Володин. По его словам, новый законопроект предусматривает введение специального порядка для вознаграждений и других платежей, причитающихся иностранным агентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
«Сегодня внесем законопроект, который обсуждали с вами ранее. Он касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», — заявил Володин в своем telegram-канале. В рамках проекта будет предложен особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей для иноагентов, которые причитаются им от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.
По словам Володина, на данный момент в России 491 человек признан иностранным агентом. Большинство из них живут за границей, но продолжают получать авторские вознаграждения из России, при этом используя средства, в том числе для поддержки Вооруженных сил Украины. Новый законопроект призван ужесточить контроль за такими финансовыми потоками.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В Госдуме будет рассмотрен законопроект, который направлен на регулирование выплат доходов лицам, признанным иностранными агентами. Об этом сообщил спикер госоргана Вячеслав Володин. По его словам, новый законопроект предусматривает введение специального порядка для вознаграждений и других платежей, причитающихся иностранным агентам за использование результатов интеллектуальной деятельности и брендов. «Сегодня внесем законопроект, который обсуждали с вами ранее. Он касается контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием», — заявил Володин в своем telegram-канале. В рамках проекта будет предложен особый порядок в отношении вознаграждений и иных платежей для иноагентов, которые причитаются им от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов. По словам Володина, на данный момент в России 491 человек признан иностранным агентом. Большинство из них живут за границей, но продолжают получать авторские вознаграждения из России, при этом используя средства, в том числе для поддержки Вооруженных сил Украины. Новый законопроект призван ужесточить контроль за такими финансовыми потоками.