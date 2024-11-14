Свердловскую область накрыла аномальная оттепель

Тепло простоит на Урале неделю Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Циклон с Баренцева моря несет в Свердловскую область аномальную оттепель, которая простоит до середины следующей недели. Прогнозом поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

«Начиная с четверга на территории региона преобладает западный перенос воздушных масс, обусловленный взаимным расположением циклона Oceane над Баренцевым морем и антициклона над Казахстаном. За фронтом, прошедшим через регион минувшей ночью, на Средний Урал начал распространяться теплый воздух», — написал синоптик.

Потепление простоит на Урале до середины следующей недели, столбик термометра поднимется до нуля и выше. Вероятны небольшие ежедневные осадки. 14 ноября в Свердловской области ночью будет -3…-8, по востоку до -9.ю-14. Днем -1…-6. В Екатеринбурге облачно со снегом, ночью -2…-4, днем -1…-3.

В пятницу, 15 ноября, ночью в городе будет -2, днем 0 градусов. В субботу, 16-го, и днем, и ночью такая же температура. В воскресенье, 17 ноября, ночью ожидается -2, днем +1 градус, в понедельник, 18 числа, ночью +1, днем +2. Во вторник, 19 ноября, ночью будет +1, днем +3. В среду, 20 ноября, в Екатеринбурге прогнозируют ночью +1, днем +2.