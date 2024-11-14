Российские военные уничтожили «редкий и сложный» английский танк ВСУ

Британский боевой танк Сhallenger 2 был замечен и уничтожен российскими военными в Курской области. Сообщается, что техника стоит на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«О сосредоточении усилий противника говорит уничтожение морпехами нашей 155 бригады тяжелого английского танка Сhallenger 2, довольно-таки редкого и сложного в эксплуатации танка», — говорится в посте telegram-канала «Два майора». Автор текста подчеркивает, что факт переброски британской боевой машины в Курскую область говорит о том, что ВСУ планирует удерживать занятые рубежи в России.
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