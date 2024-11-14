Российские военные уничтожили «редкий и сложный» английский танк ВСУ

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ВС РФ уничтожили танк Сhallenger в Курской области
ВС РФ уничтожили танк Сhallenger в Курской области Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Британский боевой танк Сhallenger 2 был замечен и уничтожен российскими военными в Курской области. Сообщается, что техника стоит на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«О сосредоточении усилий противника говорит уничтожение морпехами нашей 155 бригады тяжелого английского танка Сhallenger 2, довольно-таки редкого и сложного в эксплуатации танка», — говорится в посте telegram-канала «Два майора». Автор текста подчеркивает, что факт переброски британской боевой машины в Курскую область говорит о том, что ВСУ планирует удерживать занятые рубежи в России. 

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Британский боевой танк Сhallenger 2 был замечен и уничтожен российскими военными в Курской области. Сообщается, что техника стоит на вооружении у Вооруженных сил Украины (ВСУ). «О сосредоточении усилий противника говорит уничтожение морпехами нашей 155 бригады тяжелого английского танка Сhallenger 2, довольно-таки редкого и сложного в эксплуатации танка», — говорится в посте telegram-канала «Два майора». Автор текста подчеркивает, что факт переброски британской боевой машины в Курскую область говорит о том, что ВСУ планирует удерживать занятые рубежи в России. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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