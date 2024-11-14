В Челябинске актер Демин заявил, что Мариуполь станет курортным городом. Видео

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В своей речи Демин также отметил, что любит Челябинск
В своей речи Демин также отметил, что любит Челябинск Фото:

Актер и мастер боевых искусств Владислав Демин 14 ноября посетил в Челябинске церемонию награждения губернатором Алексеем Текслером горожан, внесших вклад в сбор гуманитарной помощи для СВО. Актер выразил благодарность за помощь фронту, а также заявил, что Мариуполь в Донецкой народной республике (ДНР) оправляется от боевых действий и вскоре станет курортным городом.

«Я приехал в Мариуполь, и знаете, он начинает расцветать. Дороги уже без ям от снарядов. Да, многие здания разрушены, но какой там потрясающий пляж. Я думаю, что со временем Мариуполь станет курортным городом. Он будет процветать», — заявил Демин.

В своей речи Демин также отметил, что в Волновахе (ДНР) люди рады находиться под «опекой» Челябинской области. По словам актера, горожане замечают положительные перемены.

В Челябинске Владислав Демин 14 ноября также провел тренировку по дзюдо для студентов УралГУФК. Там он рассказал о важности здорового образа жизни и занятиях физкультурой.

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Актер и мастер боевых искусств Владислав Демин 14 ноября посетил в Челябинске церемонию награждения губернатором Алексеем Текслером горожан, внесших вклад в сбор гуманитарной помощи для СВО. Актер выразил благодарность за помощь фронту, а также заявил, что Мариуполь в Донецкой народной республике (ДНР) оправляется от боевых действий и вскоре станет курортным городом. «Я приехал в Мариуполь, и знаете, он начинает расцветать. Дороги уже без ям от снарядов. Да, многие здания разрушены, но какой там потрясающий пляж. Я думаю, что со временем Мариуполь станет курортным городом. Он будет процветать», — заявил Демин. В своей речи Демин также отметил, что в Волновахе (ДНР) люди рады находиться под «опекой» Челябинской области. По словам актера, горожане замечают положительные перемены. В Челябинске Владислав Демин 14 ноября также провел тренировку по дзюдо для студентов УралГУФК. Там он рассказал о важности здорового образа жизни и занятиях физкультурой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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