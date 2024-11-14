Екатеринбуржец готов отдать 50 тысяч, чтобы сжечь раритет от Путина

14 ноября 2024 в 16:23 Размер текста - 17 +

Визитка Владимира Путина заинтересовала многих: и сторонников, и противников президента Фото: Владимир Андреев © URA.RU Житель Екатеринбурга намеревался выкупить за 50 тысяч рублей визитку президента РФ Владимира Путина лишь для того, чтобы ее сжечь. Об этом URA.RU рассказал владелец раритета Александр. «Ко мне обратился мужчина, выразил готовность приобрести визитку Путина, которую я выставил на „Авито“. Попросил привезти ее ему домой. В разговоре я обратил внимание, что он как-то резко и негативно высказывается про президента. Мне это показалось странным, и я спросил: „А вам зачем тогда визитка?“ Он ответил: „Я готов вам отдать деньги, но я прямо при вас ее сожгу“», — говорит Александр. Продавец отказался от предложения незнакомца, и визитка по-прежнему доступна для приобретения. На ней Владимир Путин собственноручно написал рабочие телефоны: это было в 1990-е годы, когда он работал в Санкт-Петербурге в команде мэра Анатолия Собчака. Визитку он дал отцу Александра, который трудился на «Уралмашзаводе» и часто бывал в северной столице по линии профсоюза. Более подробно об истории семейной реликвии — в заметке URA.RU. Хозяин не отдал визитку на растерзание незнакомцу Скрин с сайта «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Екатеринбурга намеревался выкупить за 50 тысяч рублей визитку президента РФ Владимира Путина лишь для того, чтобы ее сжечь. Об этом URA.RU рассказал владелец раритета Александр. «Ко мне обратился мужчина, выразил готовность приобрести визитку Путина, которую я выставил на „Авито“. Попросил привезти ее ему домой. В разговоре я обратил внимание, что он как-то резко и негативно высказывается про президента. Мне это показалось странным, и я спросил: „А вам зачем тогда визитка?“ Он ответил: „Я готов вам отдать деньги, но я прямо при вас ее сожгу“», — говорит Александр. Продавец отказался от предложения незнакомца, и визитка по-прежнему доступна для приобретения. На ней Владимир Путин собственноручно написал рабочие телефоны: это было в 1990-е годы, когда он работал в Санкт-Петербурге в команде мэра Анатолия Собчака. Визитку он дал отцу Александра, который трудился на «Уралмашзаводе» и часто бывал в северной столице по линии профсоюза. Более подробно об истории семейной реликвии — в заметке URA.RU.