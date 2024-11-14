Советник главы офиса Зеленского Подоляк: ядерная бомба не поможет победить РФ

Советник президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что наличие ядерного оружия у Украины не повлияло бы на исход конфликта с Россией. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.
«Такое оружие (ядерное — прим. URA.RU), даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире», — написал Михаил Подоляк. Кроме того, Подоляк подчеркнул, что Украина не занимается разработкой ядерного оружия, отмечая, что «украинской бомбы» не существует.
Украина способна создать ядерное оружие в короткие сроки, если США прекратят оказывать военную поддержку, сообщает Times. По их данным, потенциал Украины в области ядерных технологий позволяет быстро перейти к разработке бомбы. В контексте глобальной безопасности, адмирал Роб Бауэр из Военного комитета НАТО ранее заметил, что наличие ядерного оружия у России является сдерживающим фактором для прямого военного вмешательства стран альянса на Украине, передает RT.
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