Советник главы офиса Зеленского Подоляк: ядерная бомба не поможет победить РФ

15 ноября 2024 в 01:40 Размер текста - 17 +

Подоляк опроверг информацию, что Украина готова создать ядерную бомбу Фото: Официальный сайт президента Украины Советник президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что наличие ядерного оружия у Украины не повлияло бы на исход конфликта с Россией. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Такое оружие (ядерное — прим. URA.RU), даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире», — написал Михаил Подоляк. Кроме того, Подоляк подчеркнул, что Украина не занимается разработкой ядерного оружия, отмечая, что «украинской бомбы» не существует. Украина способна создать ядерное оружие в короткие сроки, если США прекратят оказывать военную поддержку, сообщает Times. По их данным, потенциал Украины в области ядерных технологий позволяет быстро перейти к разработке бомбы. В контексте глобальной безопасности, адмирал Роб Бауэр из Военного комитета НАТО ранее заметил, что наличие ядерного оружия у России является сдерживающим фактором для прямого военного вмешательства стран альянса на Украине, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Советник президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что наличие ядерного оружия у Украины не повлияло бы на исход конфликта с Россией. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Такое оружие (ядерное — прим. URA.RU), даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире», — написал Михаил Подоляк. Кроме того, Подоляк подчеркнул, что Украина не занимается разработкой ядерного оружия, отмечая, что «украинской бомбы» не существует. Украина способна создать ядерное оружие в короткие сроки, если США прекратят оказывать военную поддержку, сообщает Times. По их данным, потенциал Украины в области ядерных технологий позволяет быстро перейти к разработке бомбы. В контексте глобальной безопасности, адмирал Роб Бауэр из Военного комитета НАТО ранее заметил, что наличие ядерного оружия у России является сдерживающим фактором для прямого военного вмешательства стран альянса на Украине, передает RT.