14 ноября 2024

Советник главы офиса Зеленского Подоляк: ядерная бомба не поможет победить РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк, stock
Подоляк опроверг информацию, что Украина готова создать ядерную бомбу Фото:

Советник президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что наличие ядерного оружия у Украины не повлияло бы на исход конфликта с Россией. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Такое оружие (ядерное — прим. URA.RU), даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире», — написал Михаил Подоляк. Кроме того, Подоляк подчеркнул, что Украина не занимается разработкой ядерного оружия, отмечая, что «украинской бомбы» не существует.

Украина способна создать ядерное оружие в короткие сроки, если США прекратят оказывать военную поддержку, сообщает Times. По их данным, потенциал Украины в области ядерных технологий позволяет быстро перейти к разработке бомбы. В контексте глобальной безопасности, адмирал Роб Бауэр из Военного комитета НАТО ранее заметил, что наличие ядерного оружия у России является сдерживающим фактором для прямого военного вмешательства стран альянса на Украине, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Советник президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что наличие ядерного оружия у Украины не повлияло бы на исход конфликта с Россией. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Такое оружие (ядерное — прим. URA.RU), даже если бы Украина смогла его в обозримом будущем создать (а об этом вообще речь не идет), не может сдержать империю со вторым по величине ядерным арсеналом в мире», — написал Михаил Подоляк. Кроме того, Подоляк подчеркнул, что Украина не занимается разработкой ядерного оружия, отмечая, что «украинской бомбы» не существует. Украина способна создать ядерное оружие в короткие сроки, если США прекратят оказывать военную поддержку, сообщает Times. По их данным, потенциал Украины в области ядерных технологий позволяет быстро перейти к разработке бомбы. В контексте глобальной безопасности, адмирал Роб Бауэр из Военного комитета НАТО ранее заметил, что наличие ядерного оружия у России является сдерживающим фактором для прямого военного вмешательства стран альянса на Украине, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...