В Сенате США поддержали проект Грэма* о «сокрушительных» санкциях против России

Сенатор Грэм*: 72 американских сенатора поддержали новые санкции против России
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Грэм* предложил ввести тариф в 500% на импорт из стран, приобретающих российскую нефть
Грэм* предложил ввести тариф в 500% на импорт из стран, приобретающих российскую нефть Фото:
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Американский сенатор Линдси Грэм (включен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации) сообщил о поддержке со стороны 72-х коллег из Сената США по вопросу введения новых «сокрушительных» санкций против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение», — сообщило издание. Сенатор уточнил, что у него имеется поддержка 72 коллег по законопроекту, предусматривающему введение «сокрушительных» санкций против России, если президент России Владимир Путин не начнет переговоры о завершении конфликта на Украине.

Согласно проекту закона, предусматривается введение тарифа в размере 500% на импорт из государств, приобретающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, проектом предлагается ввести дополнительные санкции, включая запрет для граждан Соединенных Штатов на приобретение российского суверенного долга.

Ранее Грэм изменил свою точку зрения относительно конфликта на Украине, выступив с предложением оставить за Россией контролируемые ею территории. Он отметил, что стремится занять «реалистичную» позицию, передает «Царьград».

*внесен в РФ в список террористов и экстремистов

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Американский сенатор Линдси Грэм (включен в перечень террористов и экстремистов в Российской Федерации) сообщил о поддержке со стороны 72-х коллег из Сената США по вопросу введения новых «сокрушительных» санкций против России. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Грэм заявил, что у него достаточно поддержки в Палате представителей, чтобы внести законопроект о санкциях на рассмотрение», — сообщило издание. Сенатор уточнил, что у него имеется поддержка 72 коллег по законопроекту, предусматривающему введение «сокрушительных» санкций против России, если президент России Владимир Путин не начнет переговоры о завершении конфликта на Украине. Согласно проекту закона, предусматривается введение тарифа в размере 500% на импорт из государств, приобретающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, проектом предлагается ввести дополнительные санкции, включая запрет для граждан Соединенных Штатов на приобретение российского суверенного долга. Ранее Грэм изменил свою точку зрения относительно конфликта на Украине, выступив с предложением оставить за Россией контролируемые ею территории. Он отметил, что стремится занять «реалистичную» позицию, передает «Царьград». *внесен в РФ в список террористов и экстремистов
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