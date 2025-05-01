Россия отсекла импорт дешевого вина из Европы

Высокие пошлины и акцизы привели к исчезновению дешевого импортного вина. О двукратном росте цен на него в интервью URA.RU рассказал вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев. По словам эксперта, цены выросли на импорт из дружественных и недружественных стран.
«В 2023 и 2024 годах Россия последовательно повышала пошлины и акцизы на зарубежные поставки. Больше всего выросли пошлины для недружественных стран — с 12,5 до 25 процентов. В итоге, базовое вино из Италии, Испании, Франции, Португалии подорожало более чем в два раза — с 399 до 800 рублей. Повышение было сильнее для дешевых вин из-за минимального порога пошлины в два доллара. Поэтому ставка на вино в „тетропаке“ из Евросоюза по 70 центов выросла не на 25, а все 200 процентов. Так Россия отсекла весь дешевый импорт и Европы», — рассказал эксперт.
Также значительно подорожало вино из дружественных стран. При том, что Грузии действует нулевая ставка ввозных пошлин, грузинское вино стоит не менее 500-600 рублей. Год назад оно было 350-400 рублей. В одной ценовой категории с грузинским находятся вина из ЮАР и Чили. Ставка пошлины для них осталась 12,5 процента, и они относительно недорогие, на их себестоимость в большей степени влияет цена доставки через океан.
Если взять по бутылке вина разных стран из популярного винограда сорта Pinot Grigio, то ЮАР в розницу обойдется в 600 рублей, Италия — 900 рублей. На этом фоне самыми доступными остаются российские вина, хотя и они подорожали: средняя цена бутылки в массовом ритейле — около 350-400 рублей.
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