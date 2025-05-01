В изданном в 2024 году учебнике по истории для старших классов образовательных учреждений Молдовы Советский Союз представлен как один из инициаторов начала Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство РИА Новости, в распоряжении которого есть указанное пособие.
«В разделе про причины Второй Мировой войны в качестве экспертного мнения приводится цитата бежавшего в Британию предателя советской военной разведки, бывшего сотрудника ГРУ СССР Виктора Суворова о том, что якобы „Советский Союз является главным виновником и главным зачинщиком Второй мировой войны“», — рассказало РИАН. Там уточнили, что в учебнике отсутствует изложение позиции Советского Союза, а также не приводятся подтвержденные решениями Нюрнбергского трибунала факты, однозначно указывающие на агрессию нацистской Германии.
Кроме того, авторы отмечают, что наряду с социально-экономическими трудностями, а также стремлением к реваншу после подписания Версальского договора, угрозу представляло распространение коммунизма, установившегося в России. По мнению составителей учебника, совокупность этих факторов способствовала появлению крайне правых движений, что в итоге привело к приходу к власти фашистского режима в Италии и нацистского режима в Германии.
Подобные трактовки истории Второй мировой войны начали активно распространяться в 1990-е годы. Тогда на Западе появились версии о том, что СССР якобы планировал напасть на Германию первым, оккупировал Прибалтику и выиграл войну исключительно благодаря поддержке союзников.
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