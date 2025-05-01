В молдавском учебнике истории СССР обвинили в развязывании Второй мировой

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Авторы учебника указывают, что распространявшийся в СССР коммунизм расценивался как угроза
Авторы учебника указывают, что распространявшийся в СССР коммунизм расценивался как угроза Фото:

В изданном в 2024 году учебнике по истории для старших классов образовательных учреждений Молдовы Советский Союз представлен как один из инициаторов начала Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство РИА Новости, в распоряжении которого есть указанное пособие. 

«В разделе про причины Второй Мировой войны в качестве экспертного мнения приводится цитата бежавшего в Британию предателя советской военной разведки, бывшего сотрудника ГРУ СССР Виктора Суворова о том, что якобы „Советский Союз является главным виновником и главным зачинщиком Второй мировой войны“», — рассказало РИАН. Там уточнили, что в учебнике отсутствует изложение позиции Советского Союза, а также не приводятся подтвержденные решениями Нюрнбергского трибунала факты, однозначно указывающие на агрессию нацистской Германии.

Кроме того, авторы отмечают, что наряду с социально-экономическими трудностями, а также стремлением к реваншу после подписания Версальского договора, угрозу представляло распространение коммунизма, установившегося в России. По мнению составителей учебника, совокупность этих факторов способствовала появлению крайне правых движений, что в итоге привело к приходу к власти фашистского режима в Италии и нацистского режима в Германии.

Подобные трактовки истории Второй мировой войны начали активно распространяться в 1990-е годы. Тогда на Западе появились версии о том, что СССР якобы планировал напасть на Германию первым, оккупировал Прибалтику и выиграл войну исключительно благодаря поддержке союзников. 

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В изданном в 2024 году учебнике по истории для старших классов образовательных учреждений Молдовы Советский Союз представлен как один из инициаторов начала Второй мировой войны. Об этом сообщило агентство РИА Новости, в распоряжении которого есть указанное пособие.  «В разделе про причины Второй Мировой войны в качестве экспертного мнения приводится цитата бежавшего в Британию предателя советской военной разведки, бывшего сотрудника ГРУ СССР Виктора Суворова о том, что якобы „Советский Союз является главным виновником и главным зачинщиком Второй мировой войны“», — рассказало РИАН. Там уточнили, что в учебнике отсутствует изложение позиции Советского Союза, а также не приводятся подтвержденные решениями Нюрнбергского трибунала факты, однозначно указывающие на агрессию нацистской Германии. Кроме того, авторы отмечают, что наряду с социально-экономическими трудностями, а также стремлением к реваншу после подписания Версальского договора, угрозу представляло распространение коммунизма, установившегося в России. По мнению составителей учебника, совокупность этих факторов способствовала появлению крайне правых движений, что в итоге привело к приходу к власти фашистского режима в Италии и нацистского режима в Германии. Подобные трактовки истории Второй мировой войны начали активно распространяться в 1990-е годы. Тогда на Западе появились версии о том, что СССР якобы планировал напасть на Германию первым, оккупировал Прибалтику и выиграл войну исключительно благодаря поддержке союзников. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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