Пермская ЛДПР придумала, как решить проблему нехватки рабочих на заводах

Пермская ЛДПР предложила Махонину учредить стипендии для студентов техникумов
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Пермским заводам остро не хватает рабочих
Пермским заводам остро не хватает рабочих Фото:

ЛДПР в Пермском крае предложила учредить стипендию имени авиаконструктора Павла Соловьева. Такое письмо руководство реготделение направило в адрес губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. ЛДПР предлагает платить по 5000 рублей студентам колледжей и техникумов, которые достигли успехов в учебе. Документ разместил в своем telegram-канале руководитель реготделения ЛДПР Олег Постников. По мнению партии, такая мера поможет в решении проблемы нехватки рабочих и проблемы с отъездом молодежи из Прикамья.

«В настоящее время на рынке труда в Пермском крае наблюдается дефицит кандидатов, ищущих работу. Особенно трудно привлекать специалистов рабочего толка — уровень конкуренции среди них не дотягивает даже до одного резюме на вакансию. Рынок труда сегодня испытывает острый дефицит как инженерно-технических, так и рабочих кадров», — говорится в письме на имя губернатора. Причины нехватки кадров кроются, в том числе, в нежелании молодежи учиться рабочим профессиям в колледжах и техникумах. Тем более, что там очень маленькая стипендия (1200 рублей) и нет других материальных стимулов. В отличие от вузов.

Подобная мера поддержки уже есть в Москве. Введение стипендии имени Соловьева позволит создать условия для реализации молодых людей в Прикамье. Предлагается выплачивать по 5000 рублей ежемесячно тем студентам, которые добились успехов в спорте, в творчестве, в общественной и социально значимой деятельности, в науке и в профессии. Всего будет учреждено 50 таких стипендий на весь регион.

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ЛДПР в Пермском крае предложила учредить стипендию имени авиаконструктора Павла Соловьева. Такое письмо руководство реготделение направило в адрес губернатора Прикамья Дмитрия Махонина. ЛДПР предлагает платить по 5000 рублей студентам колледжей и техникумов, которые достигли успехов в учебе. Документ разместил в своем telegram-канале руководитель реготделения ЛДПР Олег Постников. По мнению партии, такая мера поможет в решении проблемы нехватки рабочих и проблемы с отъездом молодежи из Прикамья. «В настоящее время на рынке труда в Пермском крае наблюдается дефицит кандидатов, ищущих работу. Особенно трудно привлекать специалистов рабочего толка — уровень конкуренции среди них не дотягивает даже до одного резюме на вакансию. Рынок труда сегодня испытывает острый дефицит как инженерно-технических, так и рабочих кадров», — говорится в письме на имя губернатора. Причины нехватки кадров кроются, в том числе, в нежелании молодежи учиться рабочим профессиям в колледжах и техникумах. Тем более, что там очень маленькая стипендия (1200 рублей) и нет других материальных стимулов. В отличие от вузов. Подобная мера поддержки уже есть в Москве. Введение стипендии имени Соловьева позволит создать условия для реализации молодых людей в Прикамье. Предлагается выплачивать по 5000 рублей ежемесячно тем студентам, которые добились успехов в спорте, в творчестве, в общественной и социально значимой деятельности, в науке и в профессии. Всего будет учреждено 50 таких стипендий на весь регион.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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