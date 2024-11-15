15 ноября 2024

В РФ из торговых сетей просят изъять консервы с личинками червей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Курган, мясная консерва, банка консервы, консерва
В консервах были найдены личинки червей Фото:

Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой изъять из продажи консервированную печень минтая по-приморски после того, как в них были найдены личинки червей. Ужасающую находку обнаружили покупатели.

«Банки с такими консервами сначала обнаружили в торговой сети „Пятерочка“ в Санкт-Петербурге. Наличие личинок червей подтвердили в лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», — передает информацию газета «Известия». Как пишет газета, на упаковках продукции указаны три производителя: ООО «Дефриз» из Владивостока, а также заводы «Прибой» и «Мурман-рыба», расположенные во Владимирской области.

В своем обращении Павлов отметил, что в последнее время в России возросло количество случаев обнаружения паразитических личинок не только в печени минтая, но и в других видах рыбных консервов, предлагаемых к продаже крупными розничными сетями. По его словам, это свидетельствует о серьезных нарушениях норм пищевой безопасности.

Ранее URA.RU рассказывало, какие насекомые обитают в крупах и как от них избавиться. В крупах могут завестись рисовый долгоносик, мукоед, хлебный точильщик, пищевая моль, мучной хрущак и другие. Чаще всего они попадают в крупы из-за неправильного хранения.

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Глава «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Роспотребнадзор с просьбой изъять из продажи консервированную печень минтая по-приморски после того, как в них были найдены личинки червей. Ужасающую находку обнаружили покупатели. «Банки с такими консервами сначала обнаружили в торговой сети „Пятерочка“ в Санкт-Петербурге. Наличие личинок червей подтвердили в лаборатории Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии», — передает информацию газета «Известия». Как пишет газета, на упаковках продукции указаны три производителя: ООО «Дефриз» из Владивостока, а также заводы «Прибой» и «Мурман-рыба», расположенные во Владимирской области. В своем обращении Павлов отметил, что в последнее время в России возросло количество случаев обнаружения паразитических личинок не только в печени минтая, но и в других видах рыбных консервов, предлагаемых к продаже крупными розничными сетями. По его словам, это свидетельствует о серьезных нарушениях норм пищевой безопасности. Ранее URA.RU рассказывало, какие насекомые обитают в крупах и как от них избавиться. В крупах могут завестись рисовый долгоносик, мукоед, хлебный точильщик, пищевая моль, мучной хрущак и другие. Чаще всего они попадают в крупы из-за неправильного хранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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