В Свердловской области за сутки вспыхнули десятки пожаров

17 ноября 2024 в 11:51 Размер текста - 17 +

Самое большое возгорание было под Талицей (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области за сутки случилось 22 пожара, 10 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщило в своем telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области. «Пожарные реагировали на 22 техногенных пожара, из них 10 возгораний произошли в жилом секторе», — говорится в сообщении. В ведомстве посоветовали не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как это может привести к трагическим последствиям. В селе Бутка под Талицей на площади 176 квадратных метров горел частный дом. В течение полутора часов пожар был потушен. На месте работали девять спасателей и три единицы техники. В Арти по ул. Чапаева горела кровля бани. Площадь пожара составила 12 кв. м. Его потушили за восемь минут силами шести специалистов на двух спецмашинах. В Нижнем Тагиле по ул. Ивана Федорова горел частный нежилой дом на 144 кв. м. 11 пожарных тушили его 48 минут. В поселке Большой Исток по ул. Ленина произошел пожар в частном жилом доме на площади 80 кв. м. На месте работали 14 специалистов на 6 единицах техники. Пожар потушен за 38 минут. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области за сутки случилось 22 пожара, 10 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщило в своем telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области. «Пожарные реагировали на 22 техногенных пожара, из них 10 возгораний произошли в жилом секторе», — говорится в сообщении. В ведомстве посоветовали не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как это может привести к трагическим последствиям. В селе Бутка под Талицей на площади 176 квадратных метров горел частный дом. В течение полутора часов пожар был потушен. На месте работали девять спасателей и три единицы техники. В Арти по ул. Чапаева горела кровля бани. Площадь пожара составила 12 кв. м. Его потушили за восемь минут силами шести специалистов на двух спецмашинах. В Нижнем Тагиле по ул. Ивана Федорова горел частный нежилой дом на 144 кв. м. 11 пожарных тушили его 48 минут. В поселке Большой Исток по ул. Ленина произошел пожар в частном жилом доме на площади 80 кв. м. На месте работали 14 специалистов на 6 единицах техники. Пожар потушен за 38 минут.