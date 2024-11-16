16 ноября 2024

В Свердловской области за сутки вспыхнули десятки пожаров

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Самое большое возгорание было под Талицей (архивное фото) Фото:

В Свердловской области за сутки случилось 22 пожара, 10 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщило в своем telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области.

«Пожарные реагировали на 22 техногенных пожара, из них 10 возгораний произошли в жилом секторе», — говорится в сообщении. В ведомстве посоветовали не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как это может привести к трагическим последствиям.

В селе Бутка под Талицей на площади 176 квадратных метров горел частный дом. В течение полутора часов пожар был потушен. На месте работали девять спасателей и три единицы техники. В Арти по ул. Чапаева горела кровля бани. Площадь пожара составила 12 кв. м. Его потушили за восемь минут силами шести специалистов на двух спецмашинах.

В Нижнем Тагиле по ул. Ивана Федорова горел частный нежилой дом на 144 кв. м. 11 пожарных тушили его 48 минут. В поселке Большой Исток по ул. Ленина произошел пожар в частном жилом доме на площади 80 кв. м. На месте работали 14 специалистов на 6 единицах техники. Пожар потушен за 38 минут.

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В Свердловской области за сутки случилось 22 пожара, 10 из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщило в своем telegram-канале ГУ МЧС России по Свердловской области. «Пожарные реагировали на 22 техногенных пожара, из них 10 возгораний произошли в жилом секторе», — говорится в сообщении. В ведомстве посоветовали не пренебрегать правилами пожарной безопасности, так как это может привести к трагическим последствиям. В селе Бутка под Талицей на площади 176 квадратных метров горел частный дом. В течение полутора часов пожар был потушен. На месте работали девять спасателей и три единицы техники. В Арти по ул. Чапаева горела кровля бани. Площадь пожара составила 12 кв. м. Его потушили за восемь минут силами шести специалистов на двух спецмашинах. В Нижнем Тагиле по ул. Ивана Федорова горел частный нежилой дом на 144 кв. м. 11 пожарных тушили его 48 минут. В поселке Большой Исток по ул. Ленина произошел пожар в частном жилом доме на площади 80 кв. м. На месте работали 14 специалистов на 6 единицах техники. Пожар потушен за 38 минут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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