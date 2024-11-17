В Пермском крае — самая дорогая потребительская корзина в ПФО

Стоимость продуктовой корзины в Пермском крае в 2024 году составила 21 591 рубль. По данным аналитиков Bankiros.ru, это самая высокая стоимость в Приволжском федеральном округе.
По подсчетам аналитиков, значительная часть бюджета уходит на мясные продукты и рыбу, составляя порядка 40% от общего объема (8704 рубля). На молочные продукты россияне тратят около 20% продуктового бюджета (4512 рублей). На овощи и фрукты уходит порядка 10% бюджета (2169 рублей). Траты на сладости и кондитерские изделия составляют около 20% бюджета (4347 рублей).
В Прикамье на формирование корзины у жителей уходит 21 591 рубль. Для сравнения, в Татарстане стоимость продуктовой корзины составила 19 001 рубль, а самая низкая величина продуктовой корзины в ПФО и в целом по стране оказалась в Мордовии — 18 034 рубля.
Ранее URA.RU писало о росте цен на хлебобулочные изделия в Прикамье. В числе причин были названы рост цены аренды и упаковочных материалов, а также дефицит специалистов.
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