17 ноября 2024

В Пермском крае — самая дорогая потребительская корзина среди регионов ПФО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Пермском крае — самая дорогая потребительская корзина в ПФО
В Пермском крае — самая дорогая потребительская корзина в ПФО Фото:

Стоимость продуктовой корзины в Пермском крае в 2024 году составила 21 591 рубль. По данным аналитиков Bankiros.ru, это самая высокая стоимость в Приволжском федеральном округе.

По подсчетам аналитиков, значительная часть бюджета уходит на мясные продукты и рыбу, составляя порядка 40% от общего объема (8704 рубля). На молочные продукты россияне тратят около 20% продуктового бюджета (4512 рублей). На овощи и фрукты уходит порядка 10% бюджета (2169 рублей). Траты на сладости и кондитерские изделия составляют около 20% бюджета (4347 рублей).

В Прикамье на формирование корзины у жителей уходит 21 591 рубль. Для сравнения, в Татарстане стоимость продуктовой корзины составила 19 001 рубль, а самая низкая величина продуктовой корзины в ПФО и в целом по стране оказалась в Мордовии — 18 034 рубля.

Ранее URA.RU писало о росте цен на хлебобулочные изделия в Прикамье. В числе причин были названы рост цены аренды и упаковочных материалов, а также дефицит специалистов. 

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Стоимость продуктовой корзины в Пермском крае в 2024 году составила 21 591 рубль. По данным аналитиков Bankiros.ru, это самая высокая стоимость в Приволжском федеральном округе. По подсчетам аналитиков, значительная часть бюджета уходит на мясные продукты и рыбу, составляя порядка 40% от общего объема (8704 рубля). На молочные продукты россияне тратят около 20% продуктового бюджета (4512 рублей). На овощи и фрукты уходит порядка 10% бюджета (2169 рублей). Траты на сладости и кондитерские изделия составляют около 20% бюджета (4347 рублей). В Прикамье на формирование корзины у жителей уходит 21 591 рубль. Для сравнения, в Татарстане стоимость продуктовой корзины составила 19 001 рубль, а самая низкая величина продуктовой корзины в ПФО и в целом по стране оказалась в Мордовии — 18 034 рубля. Ранее URA.RU писало о росте цен на хлебобулочные изделия в Прикамье. В числе причин были названы рост цены аренды и упаковочных материалов, а также дефицит специалистов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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