Из Челябинска запускают мультимодальный маршрут до горнолыжного курорта

С 30 ноября будет запущен ежегодный мультимодальный маршрут из Челябинска через Миасс до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Билеты на электричку и автобус будут продаваться в выходные и праздники до 16 марта.
«30 ноября запускаем ежегодный мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК „Солнечная долина“. Билеты продаются полными пакетами услуг в кассах железнодорожного вокзала Челябинска за 10 дней до отправления поезда», — уточнили в telegram-канале «Новости ЮУЖД».
Пассажиров ждут электропоезд повышенной комфортности со спецместами для хранения лыж и сноубордов и автобус, синхронизированный с временем прибытия электрички. Так, поезд отправляется из Челябинска в 8:45 и прибывает в Миасс в 10:04, пересадка на автобус в 10:15, прибытие на курорт в 10:35. Обратный путь стартует в 16:20 через Миасс (17:18) и заканчивается в Челябинске в 18:34.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!