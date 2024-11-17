17 ноября 2024

Из Челябинска запускают мультимодальный маршрут до горнолыжного курорта

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Кубок мира FIS по фристайлу. Миасс. Солнечная долина. Челябинская область, подъемник, горные лыжи, зимние виды спорта, лыжники, курорт
Билеты на электричку и автобус начнут продавать с 30 ноября Фото:

С 30 ноября будет запущен ежегодный мультимодальный маршрут из Челябинска через Миасс до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Билеты на электричку и автобус будут продаваться в выходные и праздники до 16 марта.

«30 ноября запускаем ежегодный мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК „Солнечная долина“. Билеты продаются полными пакетами услуг в кассах железнодорожного вокзала Челябинска за 10 дней до отправления поезда», — уточнили в telegram-канале «Новости ЮУЖД».

Пассажиров ждут электропоезд повышенной комфортности со спецместами для хранения лыж и сноубордов и автобус, синхронизированный с временем прибытия электрички. Так, поезд отправляется из Челябинска в 8:45 и прибывает в Миасс в 10:04, пересадка на автобус в 10:15, прибытие на курорт в 10:35. Обратный путь стартует в 16:20 через Миасс (17:18) и заканчивается в Челябинске в 18:34.

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С 30 ноября будет запущен ежегодный мультимодальный маршрут из Челябинска через Миасс до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Билеты на электричку и автобус будут продаваться в выходные и праздники до 16 марта. «30 ноября запускаем ежегодный мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК „Солнечная долина“. Билеты продаются полными пакетами услуг в кассах железнодорожного вокзала Челябинска за 10 дней до отправления поезда», — уточнили в telegram-канале «Новости ЮУЖД». Пассажиров ждут электропоезд повышенной комфортности со спецместами для хранения лыж и сноубордов и автобус, синхронизированный с временем прибытия электрички. Так, поезд отправляется из Челябинска в 8:45 и прибывает в Миасс в 10:04, пересадка на автобус в 10:15, прибытие на курорт в 10:35. Обратный путь стартует в 16:20 через Миасс (17:18) и заканчивается в Челябинске в 18:34.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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