Из Челябинска запускают мультимодальный маршрут до горнолыжного курорта

18 ноября 2024 в 14:29 Размер текста - 17 +

Билеты на электричку и автобус начнут продавать с 30 ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU С 30 ноября будет запущен ежегодный мультимодальный маршрут из Челябинска через Миасс до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Билеты на электричку и автобус будут продаваться в выходные и праздники до 16 марта. «30 ноября запускаем ежегодный мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК „Солнечная долина“. Билеты продаются полными пакетами услуг в кассах железнодорожного вокзала Челябинска за 10 дней до отправления поезда», — уточнили в telegram-канале «Новости ЮУЖД». Пассажиров ждут электропоезд повышенной комфортности со спецместами для хранения лыж и сноубордов и автобус, синхронизированный с временем прибытия электрички. Так, поезд отправляется из Челябинска в 8:45 и прибывает в Миасс в 10:04, пересадка на автобус в 10:15, прибытие на курорт в 10:35. Обратный путь стартует в 16:20 через Миасс (17:18) и заканчивается в Челябинске в 18:34. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 30 ноября будет запущен ежегодный мультимодальный маршрут из Челябинска через Миасс до горнолыжного курорта «Солнечная долина». Билеты на электричку и автобус будут продаваться в выходные и праздники до 16 марта. «30 ноября запускаем ежегодный мультимодальный маршрут Челябинск — Миасс — ГЛК „Солнечная долина“. Билеты продаются полными пакетами услуг в кассах железнодорожного вокзала Челябинска за 10 дней до отправления поезда», — уточнили в telegram-канале «Новости ЮУЖД». Пассажиров ждут электропоезд повышенной комфортности со спецместами для хранения лыж и сноубордов и автобус, синхронизированный с временем прибытия электрички. Так, поезд отправляется из Челябинска в 8:45 и прибывает в Миасс в 10:04, пересадка на автобус в 10:15, прибытие на курорт в 10:35. Обратный путь стартует в 16:20 через Миасс (17:18) и заканчивается в Челябинске в 18:34.