18 ноября 2024

Свердловчанин поймал большую рыбу в реке Исеть. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в Звериноголовском районе. Курган, улов, карась, карп, рыба, рыбалка
Рыба весит три с половиной килограмма Фото:

В Свердловской области на реке Исеть мужчине удалось поймать большую рыбу весом три с половиной килограмма. Фотографию улова Александр Кондрашов разместил в соцсетях.

«Съездил на Исеть, попробовать зимнюю рыбалку на спиннинг. И вот он, трофей! Вес три с половиной килограмма, а длина 70 сантиметров» — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».

Рыбак рассказал, что на данный момент это самый крупный улов за всю историю его рыбалок на реке Исеть. На данном водоеме самые рабочие приманки это фиолет и гранат, подметил рыбак.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области на реке Исеть мужчине удалось поймать большую рыбу весом три с половиной килограмма. Фотографию улова Александр Кондрашов разместил в соцсетях. «Съездил на Исеть, попробовать зимнюю рыбалку на спиннинг. И вот он, трофей! Вес три с половиной килограмма, а длина 70 сантиметров» — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте». Рыбак рассказал, что на данный момент это самый крупный улов за всю историю его рыбалок на реке Исеть. На данном водоеме самые рабочие приманки это фиолет и гранат, подметил рыбак.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...