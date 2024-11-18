В Свердловской области на реке Исеть мужчине удалось поймать большую рыбу весом три с половиной килограмма. Фотографию улова Александр Кондрашов разместил в соцсетях.
«Съездил на Исеть, попробовать зимнюю рыбалку на спиннинг. И вот он, трофей! Вес три с половиной килограмма, а длина 70 сантиметров» — написал он в сообществе «Уральский клуб рыбалки» в соцсети «ВКонтакте».
Рыбак рассказал, что на данный момент это самый крупный улов за всю историю его рыбалок на реке Исеть. На данном водоеме самые рабочие приманки это фиолет и гранат, подметил рыбак.
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