В Челябинске будут судить сутенершу

В Челябинске под суд отдали местную жительницу, обвиняемую в организации притона, где мужчинам оказывались услуги сексуального характера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, организовавшей занятие проституцией другими лицами. Материалы направлены в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Женщина руководила притоном, замаскированным под SPA-клуб, с 2021 по 2024 год. По версии следствия, она подбирала и устраивала туда женщин, которые за деньги соглашались вступать в сексуальную связь с мужчинами.
В настоящее время ее обвиняют по ч.1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притона для занятия проституцией). Максимальные санкции данной статьи подразумевают под собой наказание до пяти лет лишения свободы.
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