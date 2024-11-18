18 ноября 2024

В Челябинске будут судить сутенершу

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина организовала притон с проститутками под видом SPA-клуба Фото:

В Челябинске под суд отдали местную жительницу, обвиняемую в организации притона, где мужчинам оказывались услуги сексуального характера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, организовавшей занятие проституцией другими лицами. Материалы направлены в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина руководила притоном, замаскированным под SPA-клуб, с 2021 по 2024 год. По версии следствия, она подбирала и устраивала туда женщин, которые за деньги соглашались вступать в сексуальную связь с мужчинами.

В настоящее время ее обвиняют по ч.1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притона для занятия проституцией). Максимальные санкции данной статьи подразумевают под собой наказание до пяти лет лишения свободы.

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В Челябинске под суд отдали местную жительницу, обвиняемую в организации притона, где мужчинам оказывались услуги сексуального характера. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, организовавшей занятие проституцией другими лицами. Материалы направлены в Калининский райсуд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Женщина руководила притоном, замаскированным под SPA-клуб, с 2021 по 2024 год. По версии следствия, она подбирала и устраивала туда женщин, которые за деньги соглашались вступать в сексуальную связь с мужчинами. В настоящее время ее обвиняют по ч.1 ст. 241 УК РФ (деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притона для занятия проституцией). Максимальные санкции данной статьи подразумевают под собой наказание до пяти лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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