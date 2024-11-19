Следователи прибыли в детсад Кунгура, где осыпался потолок

В Кунгуре Пермского края сотрудники Следственного комитета выехал в детский сад, где пласты штукатурки осыпались с потолка. ЧП произошло, когда рабочие меняли лампы. Следователи усматривают признаки халатности.
«По информации в СМИ об обрушении отделочного материала с потолка в детском саду организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 (халатность). Следователями производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали журналистам в СУ СК по Пермскому краю.
Штукатурка с потолка обрушилась в детском саду №15 Кунгура 18 ноября. При этом пострадал один ребенок.
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