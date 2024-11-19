Следователи прибыли в детсад Кунгура, где осыпался потолок

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СК проверит качество ремонта в детском саду
СК проверит качество ремонта в детском саду Фото:

В Кунгуре Пермского края сотрудники Следственного комитета выехал в детский сад, где пласты штукатурки осыпались с потолка. ЧП произошло, когда рабочие меняли лампы. Следователи усматривают признаки халатности.

«По информации в СМИ об обрушении отделочного материала с потолка в детском саду организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 (халатность). Следователями производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали журналистам в СУ СК по Пермскому краю.

Штукатурка с потолка обрушилась в детском саду №15 Кунгура 18 ноября. При этом пострадал один ребенок. 

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В Кунгуре Пермского края сотрудники Следственного комитета выехал в детский сад, где пласты штукатурки осыпались с потолка. ЧП произошло, когда рабочие меняли лампы. Следователи усматривают признаки халатности. «По информации в СМИ об обрушении отделочного материала с потолка в детском саду организовано проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 (халатность). Следователями производится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего, проводятся иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — рассказали журналистам в СУ СК по Пермскому краю. Штукатурка с потолка обрушилась в детском саду №15 Кунгура 18 ноября. При этом пострадал один ребенок. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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