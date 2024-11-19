Из Челябинска в Усть-Катав запустят новый поезд выходного дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Поезд выходного дня будет действовать с 30 ноября по 16 марта
Поезд выходного дня будет действовать с 30 ноября по 16 марта Фото:

Из Челябинска в Усть-Катав с 30 ноября по 16 марта вводят два дополнительных поезда выходного дня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), в декабре на маршруте появится дополнительная остановка на горнолыжном курорте «Завьялиха».

«С 30 ноября назначены поезда по новому маршруту Челябинск — Усть-Катав — Челябинск. Они будут курсировать по выходным и праздничным дням до 16 марта включительно. В декабре поезд будет задействован в новом мультимодальном маршруте до ГЛК „Завьялиха“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД.

На маршруте запланировано семь остановок — станции Вязовая, Мурсалимкино, Сулея, Бердяуш, Златоуст, Миасс-1, Чебаркуль. Поезд будет отправляться в 06:04 из Челябинска и в 17:46 из Усть-Катава. Время в пути займет пять с половиной часов, а стоимость составит 974,9 рубля.

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Из Челябинска в Усть-Катав с 30 ноября по 16 марта вводят два дополнительных поезда выходного дня. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), в декабре на маршруте появится дополнительная остановка на горнолыжном курорте «Завьялиха». «С 30 ноября назначены поезда по новому маршруту Челябинск — Усть-Катав — Челябинск. Они будут курсировать по выходным и праздничным дням до 16 марта включительно. В декабре поезд будет задействован в новом мультимодальном маршруте до ГЛК „Завьялиха“», — сообщили URA.RU в пресс-службе ЮУЖД. На маршруте запланировано семь остановок — станции Вязовая, Мурсалимкино, Сулея, Бердяуш, Златоуст, Миасс-1, Чебаркуль. Поезд будет отправляться в 06:04 из Челябинска и в 17:46 из Усть-Катава. Время в пути займет пять с половиной часов, а стоимость составит 974,9 рубля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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