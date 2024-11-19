Тюменец избил поленом женщину, которая отчитала его за распитие алкоголя

В Тюменской области мужчина избил поленом женщину в «воспитательных целях». Она отчитала его за распитие алкоголя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Пояснил, что причинил потерпевшей физическую боль в воспитательных целях, разозлившись на нее из-за высказанных в его адрес упреков по поводу систематического употребления им спиртных напитков в воспитательных целях», — рассказали в пресс-службе.
Известно, что мужчина уже имеет судимость. Ему назначили шесть месяцев исправительных работ и удержание 5% от зарплаты.
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