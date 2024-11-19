19 ноября 2024

Тюменец избил поленом женщину, которая отчитала его за распитие алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина избил женщину в «воспитательных целях»
Мужчина избил женщину в «воспитательных целях» Фото:

В Тюменской области мужчина избил поленом женщину в «воспитательных целях». Она отчитала его за распитие алкоголя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

«В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Пояснил, что причинил потерпевшей физическую боль в воспитательных целях, разозлившись на нее из-за высказанных в его адрес упреков по поводу систематического употребления им спиртных напитков в воспитательных целях», — рассказали в пресс-службе.

Известно, что мужчина уже имеет судимость. Ему назначили шесть месяцев исправительных работ и удержание 5% от зарплаты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюменской области мужчина избил поленом женщину в «воспитательных целях». Она отчитала его за распитие алкоголя. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. «В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Пояснил, что причинил потерпевшей физическую боль в воспитательных целях, разозлившись на нее из-за высказанных в его адрес упреков по поводу систематического употребления им спиртных напитков в воспитательных целях», — рассказали в пресс-службе. Известно, что мужчина уже имеет судимость. Ему назначили шесть месяцев исправительных работ и удержание 5% от зарплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...