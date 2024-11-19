19 ноября 2024

ВС РФ подняли флаг над населенным пунктом в Донбассе

Бойцы ВС РФ подняли флаг над Новой Ильинкой в Донбассе
© Служба новостей «URA.RU»
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Бойцы освободили еще один населенный пункт
Бойцы освободили еще один населенный пункт Фото:

Российская армия освободила Новую Ильинку в Донбассе. Бойцы там подняли флаг РФ. Об этом сообщили военкоры.

«В Донбассе под российским контролем оказался еще один населенный пункт — Новая Ильинка. Там водружен флаг РФ. Бойцы 114-й бригады 51-й армии продолжают уверенное продвижение, закрепляясь на освобожденных территориях», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Ранее российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Успешная операция была реализована подразделениями группировки войск «Центр», передает RT со ссылкой на Минобороны РФ. 

Агентство направило редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

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Российская армия освободила Новую Ильинку в Донбассе. Бойцы там подняли флаг РФ. Об этом сообщили военкоры. «В Донбассе под российским контролем оказался еще один населенный пункт — Новая Ильинка. Там водружен флаг РФ. Бойцы 114-й бригады 51-й армии продолжают уверенное продвижение, закрепляясь на освобожденных территориях», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Ранее российские войска освободили населенный пункт Новоселидовка в ДНР. Успешная операция была реализована подразделениями группировки войск «Центр», передает RT со ссылкой на Минобороны РФ.  Агентство направило редакционный запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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