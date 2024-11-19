Пассажиры поездов, следующих из ХМАО в Тюмень, пожаловались на ужасное состояние вагонов. Об этом URA.RU рассказали югорчане, передвигавшиеся на одном из поездов.
«Нам выдали дырявое постельное белье и рваные простыни, под столом буквально клубы пыли. На окнах я вообще заметила плесень!», — рассказала собеседница агентства.
Пассажиры остались крайне недовольны впечатлением от поездки. По словам югорчан, на жалобы начальник поезда не отреагировал. Журналист URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу Федеральной пассажирской компании, ответ ожидается.
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