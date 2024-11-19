«Плесень и рваные простыни»: Пассажиры поездов из ХМАО в Тюмень жалуются на состояние вагонов. Видео

Пассажиры поездов из ХМАО в Тюмень пожаловались на грязь и плесень в вагонах
© Служба новостей «URA.RU»
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Пассажиры югорских поездов пожаловались на состояние вагонов
Пассажиры югорских поездов пожаловались на состояние вагонов Фото:

Пассажиры поездов, следующих из ХМАО в Тюмень, пожаловались на ужасное состояние вагонов. Об этом URA.RU рассказали югорчане, передвигавшиеся на одном из поездов.

«Нам выдали дырявое постельное белье и рваные простыни, под столом буквально клубы пыли. На окнах я вообще заметила плесень!», — рассказала собеседница агентства.

Пассажиры остались крайне недовольны впечатлением от поездки. По словам югорчан, на жалобы начальник поезда не отреагировал. Журналист URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу Федеральной пассажирской компании, ответ ожидается.

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Пассажиры поездов, следующих из ХМАО в Тюмень, пожаловались на ужасное состояние вагонов. Об этом URA.RU рассказали югорчане, передвигавшиеся на одном из поездов. «Нам выдали дырявое постельное белье и рваные простыни, под столом буквально клубы пыли. На окнах я вообще заметила плесень!», — рассказала собеседница агентства. Пассажиры остались крайне недовольны впечатлением от поездки. По словам югорчан, на жалобы начальник поезда не отреагировал. Журналист URA.RU направил официальный запрос в пресс-службу Федеральной пассажирской компании, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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