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01:56
Мигрант-герой, спасавший екатеринбуржцев из пожара, избежал депортации
01:55
Битая посуда подарит пермякам счастье
01:52
The Times узнала, сколько ракет ATACMS осталось у Украины
СК завершил расследование одного дела против Тимура Иванова: версия следствия, кто проходит по делу
01:46
Госдеп отправит 100 млн долларов на обслуживание техники ВСУ
01:40
Савичева назвала новое направление, в котором будет петь свои песни. Видео
01:33
Госдеп: США и НАТО не являются для России угрозой
Российский регион впервые атаковали американские ATACMS: главное об СВО за 19 ноября
01:31
Челябинцам рассказали, во сколько сегодня обойдется покупка «однушки». Скрин
01:22
Депутат Рады Дубинский предложил упразднить пост президента
01:13
Эрдоган назвал необходимостью отказ пропустить самолет президента Израиля
Лавров первым из официальных лиц высказался об ударах ATACMS по России: заявления министра
01:07
Журналист Хинкл: решение Зеленского наносить удары ATACMS стало роковым для него
01:04
СК возбудит уголовное дело из-за массового отравления школьников в Нижнем Тагиле
00:59
Вучич: необходимы переговоры по Украине из-за угрозы ядерной эскалации
«Напряженность нарастает»: как Запад отреагировал на новую ядерную доктрину России
00:58
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные для боев против РФ
00:39
Полпред Жога звонит командирам на СВО, решая проблемы солдат
00:39
ВС РФ подняли флаг над населенным пунктом в Донбассе
Путин готовит решение о ядерном ответе на удары баллистическими ракетами ATACMS по России
00:37
Участок тюменской «трассы смерти» закроют на 6 часов
00:35
Осколки БПЛА повредили предприятие в Белгородской области
00:32
Трамп назвал имя будущего министра торговли США
Путин начал готовиться к большому разговору с россиянами
00:32
Пермяк отсудил четверть миллиона рублей, не дождавшись изготовления мебели
00:23
Госдеп: США не меняют расстановку ядерных сил после обновления доктрины РФ
19 ноября 2024
23:52
Миллиардный долг челябинского завода-банкрота выставили на торги
Мишустин заявил о проблеме бюрократии в школах и вузах
23:46
Мэр из ХМАО вместе с директором дочки Роснефти осмотрели новый детский сад
23:35
В Екатеринбурге красавицы прошлись в смелых образах. Фото
1
23:32
Правительство разрешило выпускать аналог популярного «Оземпика» для похудения
Украинские СМИ заявили, что ВСУ впервые атаковали Россию ATACMS: был ли удар, первая реакция РФ
23:26
Более пяти БПЛА ударили по промышленному предприятию в Воронежской области
1
23:24
В ООН сделали заявление после после удара американскими ракетами по России
1
23:16
Екатеринбурженка написала заявление на депутата ГД, призвавшего рожать, пока «рожалка» работает
3
В России назвали главный символ 2025 года
23:02
Вучич заявил, что гордится отказом Сербии от антироссийских санкций
1
22:59
Пермская судоверфь приступит к строительству двух инновационных электросудов
22:55
Израиль готов платить палестинцам по 5 млн долларов за каждого заложника в Газе
«Сажали на бутылку и требовали миллион рублей»: в Тюмени обезврежена этническая ОПГ
22:49
Дело обвиняемого в педофилии 87-летнего челябинского пенсионера передадут в суд
1
22:28
Легендарную советскую комедию «Любовь и голуби» снова покажут в кинотеатрах
2
22:27
Медики и спасатели работают на месте жесткого ДТП в центре Кургана. Видео
В Москве прощаются с солистом «На-На» Владимиром Левкиным. Фоторепортаж
22:26
Мэр Салехарда похвалил школьников, которые принесли чай на место пожара
22:20
«НАТО должна задуматься»: Эрдоган поддержал Россию в обновлении ядерной доктрины
1
22:05
Эрдоган обеспокоился после использования ВСУ дальнобойных ракет
Как компания Сердюка наживается на нелегальной миграции
21:58
Фон дер Ляйен перелезла через забор на саммите в Рио. Видео
4
21:39
Спикер свердловского заксо поздравила хор, который прославил Урал на всю Россию. Фото
21:36
Арест членов ОПГ и спор за место в Курганской облдуме: главное за 19 ноября
Почему ядерная доктрина опубликована сейчас и когда закончится СВО: о чем говорил Песков 19 ноября
21:30
Большинство челябинцев в детстве в качестве десерта получали блины
3
21:23
Брянскую область вслед за ATACMS атаковали беспилотники
2
21:21
Экономист назвал нереальными планы ЦБ снизить инфляцию до 4%
2
Путин утвердил новую доктрину ядерного сдерживания: что изменилось
21:20
Тюменцев зовут работать на полуострова за сотни тысяч рублей в месяц
21:14
Зеленский раскрыл план Украины после разрешения бить вглубь России
2
21:00
В Госдуме хотят ввести распределение для выпускников-бюджетников, как в СССР
14
Песков ответил на вопрос URA.RU о применении ATACMS против России
20:59
Зеленский обиделся, что Украину не пускают в НАТО
5
20:57
Как правильно хранить автомобиль зимой: советы эксперта
20:52
Завершилось расследование дела экс-замглавы Минобороны РФ Иванова
14
Тысяча дней с начала СВО: какие территории освободили ВС РФ и когда закончится спецоперация. Карта
20:52
«Чувствуем себя изолированными»: сотни екатеринбуржцев два месяца сидят без воды
1
20:50
Что известно о молодежной этнической преступной группировке, ликвидированной в Тюмени
20:49
Подозрения в сексуальных домогательствах и стрельба в тундре: события на Ямале 19 ноября
Депутаты Госдумы борются с демографическим спадом в России
20:48
В Перми назвали топ высокооплачиваемых вакансий для сотрудников без опыта
20:47
Ветеран курганского вуза отметит 100-летний юбилей. Фото
20:45
Вице-мэры Челябинска уйдут в отставку
Задержаны подозреваемые в убийстве капитана ВМФ: что известно о заказчиках и исполнителях теракта. Видео
20:43
Петербурженка сдала мужа полиции, чтобы сходить на концерт Басты
3
20:40
Бастрыкин заинтересовался обрушением штукатурки в детсаду Кунгура
20:38
После видео с голой гимназисткой в Екатеринбурге возбудят уголовное дело
3
20:33
Боррель озвучил вероятность столкновений РФ и европейских войск на Украине
2
20:32
Зеленский увильнул от ответа на вопрос об атаке ATACMS по региону России
3
20:30
Глава Следственного комитета ХМАО Мокшин доложил Бастрыкину об избитом ветеране СВО
20:25
«Единая Россия» сменила главу отделения в Мотовилихинском районе Перми. Инсайд URA.RU подтвердился
20:20
США отказались отвечать на изменения ядерной доктрины России
1
20:20
Новый глава депздрава ХМАО отправится с ревизией по окружным больницам
20:19
ТАСС: в Грузии подготовили протестующих для «силовых задач»
20:12
Назван источник массового отравления школьников в Нижнем Тагиле
1
20:09
В ХМАО выросли цены на хлеб
3
20:08
Бастрыкин вступился за челябинских детей из семьи алкашей
20:01
В Тюмени снесут гаражи и заправку для проведения КРТ
20:00
«Посчитать было невозможно»: из-за чего начались проверки в скандальной школе Кургана. Фото
19:56
Oxxxymiron* перенес свой тур на год из-за проблем со здоровьем
19:42
Бастрыкин разнес начальника свердловского СК
1
19:40
Начался суд над экс-совладельцем Соликамского магниевого завода Пестриковым
19:35
Курс доллара достиг 100 рублей. Скрин
13
19:35
Боррель сделал заявление о поставках боеприпасов Киеву после первых ударов ВСУ ATACMS
19:31
Замгубернатора взял свердловский туризм в ручное управление
19:30
В Курганской области вспыхнул пожар в супермаркете «Метрополис». Фото
1
19:28
В ЯНАО подскочил интерес к криптовалютам на фоне роста биткоина
19:25
Подруга Джонни Деппа из Екатеринбурга выходит замуж. Скрин
2
19:20
Россия согласилась с пунктом по Украине итоговой декларации G20
3
19:19
Спасатели вынесли из пожара в Салехарде детей и взрослых. Видео
19:16
Лавров оценил рукопожатие с Макроном на саммите G20
4
19:13
Лавров обозначил позицию России по ядерной войне
19:10
Чем известен Иванов, рискующий не стать главой курганского округа
19:06
В ЯНАО пройдет гастрофестиваль национальной кухни. Видео
19:03
Лавров назвал ответственным Шольца, отказавшегося поставлять ВСУ ракеты Taurus
2
19:01
Угрожавший тобольскому ветерану СВО таксист оказался вахтовиком
1
19:00
Кандидат в мэры курганского округа Иванов выбыл из-за проверки силовиков. Инсайд
18:59
Лавров посоветовал Западу внимательно прочитать ядерную доктрину России
18:54
Как в Тюмени кремируют людей: фоторепортаж из первого в регионе крематория
18:51
До конца года в Тюмени подорожают фрукты
18:51
В Челябинске задержали замдиректора крупного частного колледжа. Фото, видео
18:47
Лавров отреагировал на удары западными ракетами ATACMS по Брянской области
6
18:46
В Салехарде показали видео с пожара в многоквартирнике
18:39
Великобритания потратит почти 9,5 млн долларов на дроны для Украины
3
18:38
Челябинка на «Первом канале» рассказала, что не может побороть пивной алкоголизм
18:37
Отбывающий срок пермский экс-депутат Телепнев перестал руководить своими фирмами
1
18:37
От сына полковника Росгвардии, устроившего смертельную аварию в Екатеринбурге, требуют полмиллиона
18:35
Как правильно заготовить огурцы на зиму: топ-5 необычных рецептов
18:35
Норвежский террорист Брейвик выбрил на голове буквы Z в знак поддержки РФ
1
18:35
В Госдуме предложили ограничить число детей, опекаемых в одной семье
18:35
Нефтяная компания из ХМАО избавляется от иномарок из своего автопарка. Фото
2
18:32
Почему Тюменской области не дают многомиллиардные кредиты: ответ экономиста
18:32
Bloomberg: обновление ядерной доктрины РФ обвалило мировые рынки
1
18:30
В Салехарде загорелся подъезд жилого дома
18:30
Челябинский депутат заплатит за фейк об убийстве мэром человека
18:27
Мосбиржа приостановила торги на срочном рынке
1
18:24
Жителей депрессивного поселка ЯНАО переселили в новый дом с плесенью. Фото
18:23
Глава Сургутского района Трубецкой лишился очередного подчиненного
18:20
Пермский стартап, придумавший способ борьбы с инфекциями, стал резидентом фонда «Сколково»
18:20
В Кургане закрылся популярный оптово-розничный магазин «Маяк». Фото, видео
2
18:18
Челябинка разорилась, пытаясь перевести мобилизованного мужа ближе к дому. Документ
2
18:16
Семеро военных ВСУ предстанут перед судом за вторжение в Курскую область
1
18:15
«Ренегаты против коммунистов»: в Кургане бывшие однопартийцы спорят из-за места в облдуме
18:13
В Екатеринбурге кондукторы прячут QR-коды под одежду
7
18:11
Петербурженку ошибочно считали умершей и не платили пенсию шесть лет
18:06
В ХМАО вырастут цены на цветы ко Дню матери
18:06
В ХМАО водитель грузовика, врезавшийся в машину с полицейскими, был судим
18:01
В Перми за 390 миллионов продают бизнес-центр в двух шагах от Эспланады
17:59
Жители ХМАО пожаловались на качество капремонта дома. Фото
17:58
В России принят закон о списании просроченных кредитов до 10 млн для военных СВО
3
17:57
В Тюмени не хватило снега для второго этапа лыжного Кубка России
17:54
«Я из Рязани»: мэр из ХМАО объяснил причину своего высказывания о подрядчике, которого «затрахают» проверками
2
17:52
Житель курганской «Рублевки» обматерил сотрудника ДПС из-за пленки на боковом стекле. Видео
7
17:49
Песков объяснил, почему СВО идет так долго
3
17:48
В Тобольске решили вопрос водоотведения Левобережья
17:43
Иконостас Рериха из Пермской художественной галереи перевезли в Эрмитаж
17:41
«Готовимся»: военкор Коц озвучил три последствия после атаки ВСУ ATACMS по России
17:39
«Челбаскет» сыграл вничью с зэками
1
17:38
В ХМАО силовики раскрыли подробности ДТП, где погибли полицейские
17:37
В соцсетях выдают старую трагическую историю срочника из Саратова за новую
17:34
Показано, как будут вырубать Березовую рощу в Академическом. Фото
17:33
Махонин впервые встретился с экс-губернатором Басаргиным
17:30
Налоговая банкротит миллионера из ХМАО, ремонтировавшего школы и детские сады
17:23
Челябинская область отправила 18 грузовых составов в Иран
17:23
Девять российских прокуроров отправлены в отставку
2
17:21
Депутаты Челябинска ужесточили требования к рекламе на табло и медиафасадах
17:21
Задержанного начальника ОВО Салехарда Биля подозревают в сексуальных домогательствах. Инсайд
1
17:20
На место снесенных домов в Кургане загнали спецтехнику. Видео
2
17:18
Дети массово отравились в школьной столовой Нижнего Тагила
17:17
Пользователи ВК смогут оставлять отзывы на продавцов
17:10
Минобороны подтвердило, что ВСУ атаковали Россию ATACMS: последствия
11
17:09
Опасное сливочное масло завезли из Омска в Свердловскую область
4
17:08
Стала известна стоимость выкупа культового объекта в Перми
1
17:05
Пьяная тюменка катала в машине двухлетнего сына
17:04
Челябинке после инсульта не выдали жизненно важные лекарства
17:02
В Минобороны РФ подтвердили удар ВСУ ракетами ATACMS
6
17:01
В столице ЯНАО назвали дороги, которые отремонтируют в 2025 году
17:01
Сколько стоит приготовить борщ в Пермском крае
17:00
Соседи сибиряков и императорской семьи: курганцы объединились, чтобы проложить национальный маршрут. Фото
4
17:00
У кого из курганских политиков больше всего детей
5
16:52
Урны за 30 тысяч рублей, онлайн-похороны и просмотр сожжения: сколько стоит кремация в Тюмени
3
16:50
Аналитики определили самые популярные у россиян «умные» гаджеты
16:50
Курганская ученица отправится на всероссийский конкурс в Челябинск. Фото
16:48
СОБР провел спецоперацию в ямальской тундре в стиле боевиков 90-х годов. Видео
16:47
Парламент Абхазии принял отставку президента
16:45
Глава ЦБ Набиуллина ответила на вопрос о заморозке вкладов в банках
9
16:39
Набиуллина заявила о переломном моменте в экономике
3
16:37
Bloomberg: разрешение ВСУ бить вглубь РФ не сплотило союзников Украины
16:35
Пермские депутаты одобрили проведение конкурсов для водителей
16:35
Текслер назначил временного челябинского министра экономразвития
16:34
Гимназистку, которую сняли голой в Екатеринбурге, перевели в другой класс
3
16:30
В Кургане расселят три дома под снос. Карта
16:28
Пермский банк «Урал ФД» объявил о ребрендинге и синергии с «ЭР-Телеком»
16:28
Как сохранить бодрость зимой: подробный гайд от диетолога
16:26
Девушка сломала нос, листая в телефоне ленту новостей
3
16:23
Байден разрешил ВСУ использовать дальнобойное оружие: главные новости России и мира в подкасте URA.RU
16:21
Экс-владельцы национализированной «Макфы» не смогли снять аресты со счетов
16:17
В тюменских кинотеатрах покажут Гарри Поттера
16:16
Свердловчанину, изнасиловавшему гостя в кафе шваброй, уменьшили наказание
16:15
В Тюменской области волонтерам на СВО выдали помещение спустя год поисков
16:06
Путин назвал истинную цель БРИКС
1
16:03
В тюменском крематории продемонстрировали, как сжигают тела усопших. Видео
16:00
Нечаев доложил Путину, как увеличить доход казны РФ
6
16:00
Бывший директор УКС Кургана Минин вышел из-под домашнего ареста
15:59
Парламент Абхазии тайно рассмотрит отставку президента
1
15:58
В каких районах Тюмени дешевле всего купить «вторичку»
15:58
Московский застройщик проведет реновацию заброшенного участка рядом с тюменским университетом
15:55
«Сейчас затрахают подрядчика»: мэр из ХМАО эмоционально выругался на совещании
1
15:53
ФСБ накрыла свердловский наркошоп, травивший москвичей и петербуржцев. Фото
2
15:52
Лучшие моменты «Невского»: что запомнилось в культовом сериале
6
15:50
Курганский ХК «Зауралье» пополнился нападающим из Татарстана. Фото
15:50
Екатеринбуржец накормит украинскую певицу, чтобы стать новой звездой «Мишлен»
3
15:49
Shot: промзона у Купянска зачищена и находится под контролем ВС РФ
15:48
В ХМАО начали падать цены на съемные квартиры
15:45
Югорчане сдали на переработку в экоцентры рекордное количество макулатуры
15:45
Зеленский согласился провести выборы президента на Украине, но с условием
4
15:45
15 миллионов на содержание ребенка до совершеннолетия: почему в Курганской области не хотят рожать
8
15:41
Власти Перми отчитались о готовности дорожных служб к снегопадам
15:41
На участников тюменской молодежной этнической ОПГ завели новое уголовное дело
1
15:40
Власти ЯНАО ищут обходные пути в конфликте с оленеводом. Инсайд
15:36
Игровые комнаты и особое меню: где поесть с детьми в Перми. Фото
15:35
Командир гвардейской части отметил родителей ямальца, штурмовавшего Авдеевку. Фото
15:34
На Украине опровергли заявления, что ВСУ впервые ударили ATACMS по России
15:32
Первый семейный экофестиваль пройдет на Ямале
3
15:31
На Курган надвигается метель
15:30
Прокуратура ХМАО разбирается в обстоятельствах ЧП с избиением бойца СВО
15:24
Экс-бойцы ЧВК смогут стать ветеранами СВО на основе свидетельств очевидцев
15:24
В Челябинске 80% квартир в новостройках продается с черновой отделкой. Инфографика
1
15:22
На пермских заводах открылись необычные вакансии
15:21
Движение на части улицы Окулова в Перми закрыли до конца года
15:21
РБК-Украина сообщила, что ВСУ впервые атаковали ATACMS Россию
17
15:21
Набиуллина объяснила условие для снижения ключевой ставки
1
15:19
В Тюмени муж угрожал жене убийством и сжег ее квартиру
15:18
Как долго в Тюмени продержится мартовская погода. Скрин
15:15
Старейший ювелирный завод закрыл магазин в городе ХМАО
15:15
На катке в центре Екатеринбурга установят смотровые площадки и фудкорт
1
15:12
Слух о принуждении жителей новых регионов получать паспорт РФ не подтвердился
1
15:10
Суд отложил иск строителей к властям ХМАО и компании «Самолет» из-за передачи земли без торгов
15:09
Пятилетняя девочка едва не погибла по вине пьяного водителя в Челябинске. Фото
15:04
МЧС и дорожники просят не выезжать на челябинские трассы из-за снегопадов
15:03
Власти Екатеринбурга запретили проводить тусовку на заброшенном заводе
15:03
Зеленский представил в Раде «План устойчивости»
3
15:02
Бывший член облизбиркома будет отвечать за школьное питание в Челябинске
15:01
Основатель «Красного и Белого» назвал причину трезвости россиян
15:01
ФСБ накрыла очередную ОПГ на курганской «Рублевке». Фото
7
15:00
В Пермском крае еще один округ создал приемные эвакуационные пункты для населения
15:00
Экс-замдиректора курганской филармонии Можельский бесплатно раздает билеты на рок-концерт
15:00
Работник тюменской газовой службы за взятки покрывал незаконные подключения к сетям
14:59
Набиуллина рассказала, когда снизится ключевая ставка
2
14:59
Минобороны вызвало зама Куйвашева на тяжелый разговор
14:58
«Дом весь прогнил»: жильцы общаги в Каменске-Уральском рискуют остаться под завалами. Видео
1
14:57
Тюменские власти запретили продолжать скандальную застройку в Перевалово
14:57
В Кремле рассказали об отношениях Путина и Моди
14:55
Мегапроект в ямальской столице не оценили местные жители. Видео
14:54
Челябинский владелец «Красного и Белого» признался, что пил огуречный лосьон
2
14:49
В Кургане сотни горожан временно останутся без горячей воды
14:47
Тюменский детский сад заставили заплатить за детскую травму
14:41
«Плесень и рваные простыни»: Пассажиры поездов из ХМАО в Тюмень жалуются на состояние вагонов. Видео
14:41
В ЯНАО врачи спасли малыша и маму с редким заболеванием крови. Фото
14:40
Сумма иска к пермскому АО «Протон-ПМ» выросла до 4,7 млрд рублей
14:40
Непобежденный боец из Кургана одержал досрочную победу на заграничном турнире. Видео
14:38
Дерматолог рассказала, как избавиться от бородавок в домашних условиях
4
14:35
В поселке на Кубани ввели режим ЧС из-за бомбы времен ВОВ
14:34
Прокуратура намерена отобрать квартиру в Сочи у пермского министра Зарубина
14:33
В Пермь заходит бренд итальянской одежды Cuvee
14:33
Из Челябинска в Усть-Катав запустят новый поезд выходного дня
14:32
ВС РФ освободили Новоселидовку в ДНР
14:30
В Кургане резко выросли цены на коттеджи
10
14:29
Почему челябинцы перед покупкой стали долго выбирать жилье на «вторичке»
14:29
После видео с голой ученицей в гимназию Екатеринбурга нагрянула комиссия
9
14:27
В мэрии Кунгура опровергают масштабы обрушения штукатурки в детском саду
14:26
Пальто из половика и юбка с разливом нефти: чем удивит Неделя моды в Екатеринбурге. Фото
4
14:24
Начальнице «Военторг-Центра» предъявлено обвинение в хищении миллиона рублей
14:24
Челябинский владелец «Красного и Белого»: нужно ввести уроки обращения с алкоголем
3
14:22
Стало известно, кто получит миллионы «Агростартапа» в ЯНАО и на что их потратят
14:22
ФСБ поймала бизнесмена, обещавшего вытащить друга из колонии Екатеринбурга
1
14:21
В Тюмени завели несколько уголовных дел на этническую ОПГ
14:19
В курганскую больницу устроился молодой хирург. Фото
9
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В Интернете работу украинской ПВО в Одессе выдают за удары российской ракеты
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В Магнитогорске нашли пропавшего после уроков 11-летнего Матвея
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Медведев предположил, что «старик Байден» решил красиво уйти из жизни
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В ХМАО двое сотрудников полиции погибли в ДТП
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Бывшему вице-губернатору Петербурга грозит 13 лет за мошенничество
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Учителя со всей России съехались в ТюмГУ, чтобы решить проблему оттока кадров из школ
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Следователи прибыли в детсад Кунгура, где осыпался потолок
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В департаменте образования мэрии Ханты-Мансийска прошли обыски с участием ОМОН
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Власти Перми выделят десятки миллионов на борьбу с борщевиком и жуком-полиграфом
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Челябинца, устроившего поножовщину при попытке украсть коньяк, отправили в СИЗО
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Песков ответил, станут ли американские ракеты считаться «элементом нападения» на Россию
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Глава МИД Ирана призвал готовиться к большой войне
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Активный атмосферный циклон принесет в Челябинскую область снег и дождь
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Объявления о готовящихся авианалетах в городах России оказались фейком
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