Рецидивист украл из магазина в ХМАО топовый смартфон, чтобы порадовать жену

В Когалыме судимый местный житель обокрал магазин электроники ради подарка жене на день рождения. Мужчина похитил с витрины телефон стоимостью 130 тысяч рублей.
«Придя в магазин, он стал рассматривать телефоны на витрине и увидел, что дверца одной из них не заперта. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, фигурант открыл витрину, взял с полки смартфон и покинул место преступления. Мужчина спрятал похищенное дома и собирался вручить подарок жене», — говорится на сайте окружного УМВД.
Мужчина уже признался в краже. С похитителя взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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