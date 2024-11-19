19 ноября 2024

Рецидивист украл из магазина в ХМАО топовый смартфон, чтобы порадовать жену

© Служба новостей «URA.RU»
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Похитителю телефона из Когалыма грозит два года лишения свободы
Похитителю телефона из Когалыма грозит два года лишения свободы Фото:

В Когалыме судимый местный житель обокрал магазин электроники ради подарка жене на день рождения. Мужчина похитил с витрины телефон стоимостью 130 тысяч рублей.

«Придя в магазин, он стал рассматривать телефоны на витрине и увидел, что дверца одной из них не заперта. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, фигурант открыл витрину, взял с полки смартфон и покинул место преступления. Мужчина спрятал похищенное дома и собирался вручить подарок жене», — говорится на сайте окружного УМВД.

Мужчина уже признался в краже. С похитителя взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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В Когалыме судимый местный житель обокрал магазин электроники ради подарка жене на день рождения. Мужчина похитил с витрины телефон стоимостью 130 тысяч рублей. «Придя в магазин, он стал рассматривать телефоны на витрине и увидел, что дверца одной из них не заперта. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, фигурант открыл витрину, взял с полки смартфон и покинул место преступления. Мужчина спрятал похищенное дома и собирался вручить подарок жене», — говорится на сайте окружного УМВД. Мужчина уже признался в краже. С похитителя взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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