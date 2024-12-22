22 декабря 2024

«Мишура и подарки из интернет-магазина»: Как заключенные ХМАО отметят Новый год

В ХМАО заключенные получат подарки от родственников к Новому году
© Служба новостей «URA.RU»
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Исправительные колонии ХМАО готовятся к празднованию Нового года
Исправительные колонии ХМАО готовятся к празднованию Нового года Фото:

Югорские заключенные к Новому году украсят помещения исправительных колоний мишурой, изготовят собственными руками подарки для близких, а сами получат от родственников праздничные посылки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН ХМАО.

«Ежегодно в преддверие Нового года в исправительных учреждениях Югры осужденные принимают участие в различных мероприятиях. Подготовка к празднику начинается примерно за месяц. Новогоднюю атмосферу в учреждениях осужденные создадут с помощью мишуры и плакатов. Заранее началось и изготовление подарков: мужчины и женщины делают игрушки и елочные украшения, которые отправят по почте, пишут письма и поздравлениях для родных», — сообщили агентству в пресс-службе УФСИН по региону.

Заключенным 31 декабря им покажут по телевизору новогодние фильмы и обращение президента. Руководство также готово к наплыву звонков — в предпраздничный день осужденные смогут лично поздравить родных и близких.

«Семьи осужденных также могут отправить посылки к празднику. Однако хочется напомнить, что каждая передача подлежит тщательной проверке. Свидания с близкими тоже будут — как краткосрочные, так и длительные», — сообщили агентству в ведомстве.

Накануне праздника, а также в сами новогодние каникулы в исправительных учреждениях пройдет ряд мероприятий: викторин, конкурсов, спортивных состязаний и театральных представлений, которые подготовили сами осужденные. В магазинах на территории ИК заключенные смогут сами купить продукты для праздничного стола, или же родственники могут передать им подарки через специальный интернет-магазин УФСИНа.

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Югорские заключенные к Новому году украсят помещения исправительных колоний мишурой, изготовят собственными руками подарки для близких, а сами получат от родственников праздничные посылки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УФСИН ХМАО. «Ежегодно в преддверие Нового года в исправительных учреждениях Югры осужденные принимают участие в различных мероприятиях. Подготовка к празднику начинается примерно за месяц. Новогоднюю атмосферу в учреждениях осужденные создадут с помощью мишуры и плакатов. Заранее началось и изготовление подарков: мужчины и женщины делают игрушки и елочные украшения, которые отправят по почте, пишут письма и поздравлениях для родных», — сообщили агентству в пресс-службе УФСИН по региону. Заключенным 31 декабря им покажут по телевизору новогодние фильмы и обращение президента. Руководство также готово к наплыву звонков — в предпраздничный день осужденные смогут лично поздравить родных и близких. «Семьи осужденных также могут отправить посылки к празднику. Однако хочется напомнить, что каждая передача подлежит тщательной проверке. Свидания с близкими тоже будут — как краткосрочные, так и длительные», — сообщили агентству в ведомстве. Накануне праздника, а также в сами новогодние каникулы в исправительных учреждениях пройдет ряд мероприятий: викторин, конкурсов, спортивных состязаний и театральных представлений, которые подготовили сами осужденные. В магазинах на территории ИК заключенные смогут сами купить продукты для праздничного стола, или же родственники могут передать им подарки через специальный интернет-магазин УФСИНа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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