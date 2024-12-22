«Это месть мэрии»: общественник из ХМАО заявил о давлении на семью

В Лангепасе житель скандального микрорайона 4-А, дорогу в котором городские власти не могут построить с 2018 года, заявил о давлении на свою родственницу со стороны мэрии. Вячеслав Колбасюк, благодаря обращениям которого удалось привлечь к проблеме губернатора ХМАО Руслана Кухарука и омбудсмена Наталью Стребкову, рассказал URA.RU, что его сестре пришлось уволиться из подведомственного администрации управления капитального строительства, когда вскрылось родство.
«Моя сестра много лет работала в УКС Лангепаса. Однако когда я попытался устроиться на работу в одно из общественных учреждений мэрии, начальство начало оказывать на нее давление. Ей предложили уйти по собственному желанию через несколько недель после того, как я в анкете написал о нашей родственной связи», — поделился Колбасюк.
Общественник заявил, что сестра — неконфликтный человек, и не обращалась в надзорные ведомства. «Однако я считаю такое отношение несправедливым — мои отношение с администрацией и УКС не касались ее работы. Она не хотела уходить, но ей просто не давали никакой работы. А когда коллега в присутствии начальства попросила съездить с ней за материалами, и сестра согласилась, руководитель по возвращении заставил ее писать объяснительную с формулировкой „а я тебя никуда не отпускал“», — добавил Колбасюк.
В пресс-службу администрации города направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что общественники поймали власти Лангепаса за строительством «потемкинских деревень» в микрорайоне, где жители много лет ждут дорогу. В скандал пришлось вмешиваться лично губернатору Руслану Кухаруку.
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