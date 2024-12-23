23 декабря 2024

В ХМАО пожарные спасли от огня четверых человек. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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27 человек эвакуировались самостоятельно
27 человек эвакуировались самостоятельно Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 23 декабря произошел пожар в многоквартирном доме по улице Просвещения. Прибывшие на место спасатели увидели дым и пламя из окна на третьем этаже. По данным окружного Управления МЧС, из задымленных помещений удалось вывести ребенка и троих взрослых жителей.

«Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по улице Просвещения поступило диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона в 18:18. Наблюдалось открытое горение и дым из окон на третьем этаже. Ребенка с пятого этажа и троих взрослых с лестничных площадок пожарные вывели из задымленной зоны», — сообщается в telegram-канале ведомства.

27 человек эвакуировались самостоятельно. Четверо спасенных были переданы медикам. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже
Пожар произошел в квартире на третьем этаже
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) вечером 23 декабря произошел пожар в многоквартирном доме по улице Просвещения. Прибывшие на место спасатели увидели дым и пламя из окна на третьем этаже. По данным окружного Управления МЧС, из задымленных помещений удалось вывести ребенка и троих взрослых жителей. «Сообщение о возгорании в многоквартирном жилом доме по улице Просвещения поступило диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона в 18:18. Наблюдалось открытое горение и дым из окон на третьем этаже. Ребенка с пятого этажа и троих взрослых с лестничных площадок пожарные вывели из задымленной зоны», — сообщается в telegram-канале ведомства. 27 человек эвакуировались самостоятельно. Четверо спасенных были переданы медикам. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Предварительно, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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