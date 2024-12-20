Какие громкие скандалы случились в ХМАО за 2024 год

Уходящий год был отмечен рядом резонансных событий, которые оставили след в памяти жителей Югры. URA.RU вспоминает самые знаковые скандалы округа: от разбирательств со стоматологом из-за умершего пациента до катастрофы с школьным питанием.
Тренера юношеской хоккейной команды уличили в педофилии
Одним из первых громких скандалов уходящего года стала история, произошедшая в спортивной школе олимпийского резерва «Самотлор» в Нижневартовске. Местного тренера женской команды по хоккею Михаила Сапигу уличили в интимных переписках с несовершеннолетними школьницами. Девочкам было 13 — 16 лет.
Позже выяснилось, что Сапига якобы уволился из спортшколы по собственному желанию. А Следственный комитет тем временем завел на него уголовное дело. Спустя время городской суд приговорил тренера к 5,5 годам лишения свободы условно.
Новый виток в деле пациента, умершего после визита к стоматологу
Еще в августе 2021 года житель Нижневартовска пришел в стоматологию, где ему вырвали зуб. Однако после визита к врачу пациенту стало плохо и его госпитализировали. А в сентябре того же года он скончался.
История тянулась вплоть до конца 2024 года, пока мать парня не подняла проблему о затянувшихся сроках судебно-медицинской экспертизы. Она опасалась, что виновные могут избежать наказания. Однако к истории подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Уголовное дело он поставил под свой контроль, сейчас его расследуют окружные силовики.
Скандальный пансионат в Сургуте, где издевались над стариками
История получила резонанс летом после того, как в соцсетях жители пожаловались на частный пансионат «Долголетие». Сургутяне говорили, что на пожилых людей постоянно кричат и не выпускают на улицу. Также звучало, что в учреждении нет условий для нормального ухода и жизни.
Чуть позже даже выяснилось, что одна из пенсионерок выпрыгнула из окна из-за невыносимых условий. Тогда историей тоже заинтересовался Быстрыкин, а на директора заведения завели уголовное дело. Вскоре дом престарелых закрыли.
Сургутянка, порвавшая промежность в аквапарке
Этот деликатный скандал случился в местном аквапарке «Аквамарин» в августе. Тогда одна из посетительниц, скатившись с самой высокой горки, получила травму промежности. Как сообщил гинеколог, девушку доставили в больницу медики скорой помощи, ей пришлось наложить несколько швов.
За инцидент взялись следователи, устроив проверку. Примерно через месяц после событий аквапарк закрылся по техническим причинам.
Массовое отравление в кардиодиспансере
Другим громким событием в конце лета стала вспышка сальмонеллеза в окружном кардиодиспансере Сургута. Кишечной инфекцией заразилась почти сотня пациентов. Признаки болезни у людей появились после ужина.
К истории тут же подключились прокуратура, Следственный комитет и Роспотребнадзор. А губернатор Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль. Проверки показали, что блюда готовили из фальсификата и не соблюдали правила термической обработки.
Коллапс в школьных столовых
Иной кулинарный скандал произошел в сентябре, когда школьники Нижневартовска остались без горячих обедов. Все потому что экс-подрядчик, организующий питание в учебных заведениях, шантажировал мэрию города. Стало известно, что местные чиновники закупали продукты для школьных обедов втридорога — это тянулось несколько лет.
Прокурор потребовал уволить ответственных, расторгнув договор с руководителем КПСУ Владимиром Валетовым. Однако экс-подрядчик завалил исками прокуратуру с требованием оспорить увольнение и устроил шантаж школ, чтобы они не работали с новым подрядчиком. Громкий скандал длится уже более полугода, в данный момент Валетов задержан силовиками.
Война врачей с руководителем СПИД-центра
Одна из последних скандальных историй в 2024 году произошла в Ханты-Мансийске. В центре профилактики и борьбы со СПИДом начался массовый уход сотрудников. Персонал связывал ситуацию со сменой руководства — пост главы учреждения заняла Аксана Ушакова.
Сотрудники стали уходить с должностей из-за неполных выплат и психологического давления. Историей заинтересовалось руководство окружного департамента здравоохранения Югры, а главврача медучреждения неоднократно вызывали для дачи объяснений.
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