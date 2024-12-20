20 декабря 2024

Какие громкие скандалы случились в ХМАО за 2024 год

О педофиле в спортшколе, массовом отравлении и порванной промежности

© Служба новостей «URA.RU»
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Топ самый резонансных событий уходящего года в ХМАО
Топ самый резонансных событий уходящего года в ХМАО Фото:

Уходящий год был отмечен рядом резонансных событий, которые оставили след в памяти жителей Югры. URA.RU вспоминает самые знаковые скандалы округа: от разбирательств со стоматологом из-за умершего пациента до катастрофы с школьным питанием.

Тренера юношеской хоккейной команды уличили в педофилии

Одним из первых громких скандалов уходящего года стала история, произошедшая в спортивной школе олимпийского резерва «Самотлор» в Нижневартовске. Местного тренера женской команды по хоккею Михаила Сапигу уличили в интимных переписках с несовершеннолетними школьницами. Девочкам было 13 — 16 лет.

Позже выяснилось, что Сапига якобы уволился из спортшколы по собственному желанию. А Следственный комитет тем временем завел на него уголовное дело. Спустя время городской суд приговорил тренера к 5,5 годам лишения свободы условно.

Новый виток в деле пациента, умершего после визита к стоматологу

Мать парня обвинила врача в халатности
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Еще в августе 2021 года житель Нижневартовска пришел в стоматологию, где ему вырвали зуб. Однако после визита к врачу пациенту стало плохо и его госпитализировали. А в сентябре того же года он скончался.

История тянулась вплоть до конца 2024 года, пока мать парня не подняла проблему о затянувшихся сроках судебно-медицинской экспертизы. Она опасалась, что виновные могут избежать наказания. Однако к истории подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Уголовное дело он поставил под свой контроль, сейчас его расследуют окружные силовики.

Скандальный пансионат в Сургуте, где издевались над стариками

История получила резонанс летом после того, как в соцсетях жители пожаловались на частный пансионат «Долголетие». Сургутяне говорили, что на пожилых людей постоянно кричат и не выпускают на улицу. Также звучало, что в учреждении нет условий для нормального ухода и жизни.

Чуть позже даже выяснилось, что одна из пенсионерок выпрыгнула из окна из-за невыносимых условий. Тогда историей тоже заинтересовался Быстрыкин, а на директора заведения завели уголовное дело. Вскоре дом престарелых закрыли.

Сургутянка, порвавшая промежность в аквапарке

Этот деликатный скандал случился в местном аквапарке «Аквамарин» в августе. Тогда одна из посетительниц, скатившись с самой высокой горки, получила травму промежности. Как сообщил гинеколог, девушку доставили в больницу медики скорой помощи, ей пришлось наложить несколько швов.

За инцидент взялись следователи, устроив проверку. Примерно через месяц после событий аквапарк закрылся по техническим причинам.

Массовое отравление в кардиодиспансере

По одной из версий, пациенты отравились фаршированным перцем
Фото: Илья Московец © URA.RU

Другим громким событием в конце лета стала вспышка сальмонеллеза в окружном кардиодиспансере Сургута. Кишечной инфекцией заразилась почти сотня пациентов. Признаки болезни у людей появились после ужина.

К истории тут же подключились прокуратура, Следственный комитет и Роспотребнадзор. А губернатор Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль. Проверки показали, что блюда готовили из фальсификата и не соблюдали правила термической обработки.

Коллапс в школьных столовых

Иной кулинарный скандал произошел в сентябре, когда школьники Нижневартовска остались без горячих обедов. Все потому что экс-подрядчик, организующий питание в учебных заведениях, шантажировал мэрию города. Стало известно, что местные чиновники закупали продукты для школьных обедов втридорога — это тянулось несколько лет.

Прокурор потребовал уволить ответственных, расторгнув договор с руководителем КПСУ Владимиром Валетовым. Однако экс-подрядчик завалил исками прокуратуру с требованием оспорить увольнение и устроил шантаж школ, чтобы они не работали с новым подрядчиком. Громкий скандал длится уже более полугода, в данный момент Валетов задержан силовиками.

Война врачей с руководителем СПИД-центра

Одна из последних скандальных историй в 2024 году произошла в Ханты-Мансийске. В центре профилактики и борьбы со СПИДом начался массовый уход сотрудников. Персонал связывал ситуацию со сменой руководства — пост главы учреждения заняла Аксана Ушакова.

Сотрудники стали уходить с должностей из-за неполных выплат и психологического давления. Историей заинтересовалось руководство окружного департамента здравоохранения Югры, а главврача медучреждения неоднократно вызывали для дачи объяснений.

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Уходящий год был отмечен рядом резонансных событий, которые оставили след в памяти жителей Югры. URA.RU вспоминает самые знаковые скандалы округа: от разбирательств со стоматологом из-за умершего пациента до катастрофы с школьным питанием. Тренера юношеской хоккейной команды уличили в педофилии Одним из первых громких скандалов уходящего года стала история, произошедшая в спортивной школе олимпийского резерва «Самотлор» в Нижневартовске. Местного тренера женской команды по хоккею Михаила Сапигу уличили в интимных переписках с несовершеннолетними школьницами. Девочкам было 13 — 16 лет. Позже выяснилось, что Сапига якобы уволился из спортшколы по собственному желанию. А Следственный комитет тем временем завел на него уголовное дело. Спустя время городской суд приговорил тренера к 5,5 годам лишения свободы условно. Новый виток в деле пациента, умершего после визита к стоматологу Еще в августе 2021 года житель Нижневартовска пришел в стоматологию, где ему вырвали зуб. Однако после визита к врачу пациенту стало плохо и его госпитализировали. А в сентябре того же года он скончался. История тянулась вплоть до конца 2024 года, пока мать парня не подняла проблему о затянувшихся сроках судебно-медицинской экспертизы. Она опасалась, что виновные могут избежать наказания. Однако к истории подключился глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Уголовное дело он поставил под свой контроль, сейчас его расследуют окружные силовики. Скандальный пансионат в Сургуте, где издевались над стариками История получила резонанс летом после того, как в соцсетях жители пожаловались на частный пансионат «Долголетие». Сургутяне говорили, что на пожилых людей постоянно кричат и не выпускают на улицу. Также звучало, что в учреждении нет условий для нормального ухода и жизни. Чуть позже даже выяснилось, что одна из пенсионерок выпрыгнула из окна из-за невыносимых условий. Тогда историей тоже заинтересовался Быстрыкин, а на директора заведения завели уголовное дело. Вскоре дом престарелых закрыли. Сургутянка, порвавшая промежность в аквапарке Этот деликатный скандал случился в местном аквапарке «Аквамарин» в августе. Тогда одна из посетительниц, скатившись с самой высокой горки, получила травму промежности. Как сообщил гинеколог, девушку доставили в больницу медики скорой помощи, ей пришлось наложить несколько швов. За инцидент взялись следователи, устроив проверку. Примерно через месяц после событий аквапарк закрылся по техническим причинам. Массовое отравление в кардиодиспансере Другим громким событием в конце лета стала вспышка сальмонеллеза в окружном кардиодиспансере Сургута. Кишечной инфекцией заразилась почти сотня пациентов. Признаки болезни у людей появились после ужина. К истории тут же подключились прокуратура, Следственный комитет и Роспотребнадзор. А губернатор Руслан Кухарук взял ситуацию под личный контроль. Проверки показали, что блюда готовили из фальсификата и не соблюдали правила термической обработки. Коллапс в школьных столовых Иной кулинарный скандал произошел в сентябре, когда школьники Нижневартовска остались без горячих обедов. Все потому что экс-подрядчик, организующий питание в учебных заведениях, шантажировал мэрию города. Стало известно, что местные чиновники закупали продукты для школьных обедов втридорога — это тянулось несколько лет. Прокурор потребовал уволить ответственных, расторгнув договор с руководителем КПСУ Владимиром Валетовым. Однако экс-подрядчик завалил исками прокуратуру с требованием оспорить увольнение и устроил шантаж школ, чтобы они не работали с новым подрядчиком. Громкий скандал длится уже более полугода, в данный момент Валетов задержан силовиками. Война врачей с руководителем СПИД-центра Одна из последних скандальных историй в 2024 году произошла в Ханты-Мансийске. В центре профилактики и борьбы со СПИДом начался массовый уход сотрудников. Персонал связывал ситуацию со сменой руководства — пост главы учреждения заняла Аксана Ушакова. Сотрудники стали уходить с должностей из-за неполных выплат и психологического давления. Историей заинтересовалось руководство окружного департамента здравоохранения Югры, а главврача медучреждения неоднократно вызывали для дачи объяснений.
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