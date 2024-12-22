22 декабря 2024
21 декабря 2024

РЖД сделали скидку перед Новым годом на поездки из ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Предновогодняя акция на билеты продлится до 25 декабря
Предновогодняя акция на билеты продлится до 25 декабря Фото:

«Российские железные дороги» снизили стоимость проезда в купе по маршрутам внутри России. Предновогодняя акция продлится до 25 декабря. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».

«В акции участвуют более 800 поездов, отправляющихся в предпраздничные дни. Билеты со сниженной ценой можно приобрести до 25 декабря», — следует из сообщения.

Перечень поездов, участвующих в акции, опубликован на сайте РЖД. Среди них: Москва — Сургут, Сургут — Екатеринбург (и в обратном направлении), Волгоград — Нижневартовск, Новокузнецк — Нижневартовск.

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«Российские железные дороги» снизили стоимость проезда в купе по маршрутам внутри России. Предновогодняя акция продлится до 25 декабря. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры». «В акции участвуют более 800 поездов, отправляющихся в предпраздничные дни. Билеты со сниженной ценой можно приобрести до 25 декабря», — следует из сообщения. Перечень поездов, участвующих в акции, опубликован на сайте РЖД. Среди них: Москва — Сургут, Сургут — Екатеринбург (и в обратном направлении), Волгоград — Нижневартовск, Новокузнецк — Нижневартовск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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