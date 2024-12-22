РЖД сделали скидку перед Новым годом на поездки из ХМАО

Предновогодняя акция на билеты продлится до 25 декабря
«Российские железные дороги» снизили стоимость проезда в купе по маршрутам внутри России. Предновогодняя акция продлится до 25 декабря. Об этом сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югры».
«В акции участвуют более 800 поездов, отправляющихся в предпраздничные дни. Билеты со сниженной ценой можно приобрести до 25 декабря», — следует из сообщения.
Перечень поездов, участвующих в акции, опубликован на сайте РЖД. Среди них: Москва — Сургут, Сургут — Екатеринбург (и в обратном направлении), Волгоград — Нижневартовск, Новокузнецк — Нижневартовск.
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