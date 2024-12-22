22 декабря 2024

Власти ХМАО увеличат число бюджетных мест в колледжах

© Служба новостей «URA.RU»
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До 2030 года в колледжах ХМАО добавят три тысячи бюджетных мест
До 2030 года в колледжах ХМАО добавят три тысячи бюджетных мест Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал увеличение бюджетных мест в колледжах округа. До 2030 года планируется добавить порядка трех тысяч мест. Об этом глава округа сообщил в своем telegram-канале.

«Каждый год увеличивается количество бюджетных мест в колледжах автономного округа, в результате с 2018 года контрольные цифры приема выросли на 49%. В этом году в Югре 7 694 бюджетных места, до 2030 года добавим еще около 3 000 бюджетных мест», — написал Кухарук.

Губернатор заметил, что в 2024 году конкурс составил около пяти человек на бюджетное место. При этом на некоторых специальностях конкуренция в разы больше — до 24 человек на место.

Развитие среднего профессионального образования в УрФО обсудили на Совете при уральском полпреде президента РФ Артема Жоги. Он поручил главе ХМАО устранить дефицит кадров, помочь выпускникам с трудоустройства, а подросткам — с профориентацией.

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал увеличение бюджетных мест в колледжах округа. До 2030 года планируется добавить порядка трех тысяч мест. Об этом глава округа сообщил в своем telegram-канале. «Каждый год увеличивается количество бюджетных мест в колледжах автономного округа, в результате с 2018 года контрольные цифры приема выросли на 49%. В этом году в Югре 7 694 бюджетных места, до 2030 года добавим еще около 3 000 бюджетных мест», — написал Кухарук. Губернатор заметил, что в 2024 году конкурс составил около пяти человек на бюджетное место. При этом на некоторых специальностях конкуренция в разы больше — до 24 человек на место. Развитие среднего профессионального образования в УрФО обсудили на Совете при уральском полпреде президента РФ Артема Жоги. Он поручил главе ХМАО устранить дефицит кадров, помочь выпускникам с трудоустройства, а подросткам — с профориентацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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