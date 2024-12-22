Власти ХМАО увеличат число бюджетных мест в колледжах

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал увеличение бюджетных мест в колледжах округа. До 2030 года планируется добавить порядка трех тысяч мест. Об этом глава округа сообщил в своем telegram-канале.
«Каждый год увеличивается количество бюджетных мест в колледжах автономного округа, в результате с 2018 года контрольные цифры приема выросли на 49%. В этом году в Югре 7 694 бюджетных места, до 2030 года добавим еще около 3 000 бюджетных мест», — написал Кухарук.
Губернатор заметил, что в 2024 году конкурс составил около пяти человек на бюджетное место. При этом на некоторых специальностях конкуренция в разы больше — до 24 человек на место.
Развитие среднего профессионального образования в УрФО обсудили на Совете при уральском полпреде президента РФ Артема Жоги. Он поручил главе ХМАО устранить дефицит кадров, помочь выпускникам с трудоустройства, а подросткам — с профориентацией.
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